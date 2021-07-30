HAYTAP Manavgat'ta yangından zarar gören hayvanların tedavisini üstlendi

Haytap Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Manavgat ve Kozan'da yaralanan hayvanların tedavisi için harekete geçti. Yangın bölgelerinde sağ kalan hayvanları kurtarmak için çalışan HAYTAP, zarar gören hayvanların tedavisini üstlendiklerini duyurdu.

Yangının hayvanlara verdiği zarara ilişkin HAYTAP şu değerlendirmede bulundu:

"Bölge halkının evlerini tahliye etmesi sonucu geride kalan çiftlik hayvanları da ya dumandan etkilenerek ya da alevler arasında kalarak ölüyor. Köpeklerin bir kısmı ise zincire bağlı olarak ölmüş durumda. Bu hızla giderse ve uçaklar müdahelede yetersiz kalırsa yangının üç ila dört kat daha büyüme riski var. Bu da daha fazla sayıda orman ve çiftlik hayvanının ölebileceği anlamına geliyor."

Antalya'ya yardım için gidecek olanları kendileriyle iletişime geçmesini isteyen HAYTAP, "Bölgeye gelecek olanlar mutlaka yanında dolu damacana ve soğuk sularla gelsinler. Mamadan çok ilk aşamada su çok önemli" açıklamasında bulundu.

Federasyon Manavgat'ta mahsur kalan, yangından etkilenen her türlü hayvanın tüm nakil ve veteriner klinik masraflarını kendisinin karşılayacağını beyan ederek yurttaşlardan kendileriyle [email protected] adresi üzerinden iletişim kurmalarını istedi.