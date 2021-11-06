SÖYLEŞİ | Büyük yolsuzluk örtbas edilmiş raporla ortaya çıktı

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ihalesi 2006 yılında yapılmış Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Ankara-İstanbul hattındaki yolsuzlukları üç gündür sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuruyor.

2016 yılında yazılmış ama örtbas edilmiş Teftiş Kurulu Başkanlığı raporuna ulaşan Yavuzyılmaz belgeleriyle tespit ettikleri vurgunla ilgili suç duyurusunda bulacağını söyledi.

Ortada 'Bağdat'a uzanmış' yaklaşık 2 milyar liralık bir yolsuzluk söz konusu, konuyu, sürecin nasıl işletildiğini ve bundan sonrasıyla ilgili neler planladığını CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a sorduk.

Üç gündür TCDD'den milyonlarca dolarlık vurgunun belgelerini paylaştınız. Nasıl bir kurgu işliyor, kimler var bu vurgunun içinde?

2006 yılında, Ankara-İstanbul demiryolu hattında rehabilitasyon projesi kapsamında Vezirhan-İnönü arası yapım işleri için bir ihale yapılıyor. Bu ihaleyi kazanan firma konsorsiyum. Bu konsorsiyumda kimler var? IC İçtaş, Cengiz İnşat ve iki de Çinli şirket (CRCC, CMC) var. İhalenin bedeli 610 milyon 106 bin 97 dolar. 730 gün yapım süresi. Ancak bu şirketler bu süre içinde bu işi tamamlayamıyor. Ardından ilave süre uzatımı alıyorlar. Aldıkları süre uzatımı da 1922 gün (5 yıl 2 ayda süre uzatımı alınıyor.) Bu bilgileri nereden biliyoruz, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı bir rapor var. Bu rapor 2015 yılı teftiş programı gereğince hazırlanıyor. 2016 yılında da onaylanıyor. Bu rapora göre şirket ihaleyi 610 milyon dolara alıyor, süre uzatımı alıyor, daha sonra ilave ödenek talep ediyor.

'İşi bitiremeyen şirkete 847 milyon dolar'

Ve Bakanlar Kurulu'nun işin yüzde 40 oranında ilave iş artışı diyerek ödenek çıkardığını Teftiş Kurulu Başkanlığı raporunda yazıyor. Bakanlar Kurulu'nun ek ödeneği 244 milyon dolar. Ve Bakanlar Kurulu normalde yüzde 20'ye kadar iş artışı için ödenek verebilirken sadece Bakanlar Kurulu yüzde 40'a kadar veriyor. O da işi bitirmek kaydıyla. Yani bu şirketin işi bitiremeyeceği anlaşıldığında işin tasfiye edilmesi gerekiyor. Ve ödeneğin aktarılmaması gerekiyor. Nitekim şirket işi bitiremiyor ancak buna rağmen bu para şirkete aktarılıyor. Ve böylelikle projenin revize bedeli 854 milyon dolara ulaşıyor. Ve görüyoruz ki bu tutarın 847 milyon doları şirkete ödenmiş. Revize proje bedelinin neredeyse tamamı şirkete aktarılmış durumda.

'Şirket işi bitiremeyeceğini anlayınca şöyle bir cinlik yapıyor...'

Ancak görüyoruz ki burada şirket işi bitiremeyeceğini anlayınca şöyle bir cinlik yapıyor; normalde yapması gereken 200 milyon dolarlık imalat kalemini projeden çıkarıyor. Ama paranın tamamını kasasına alıyor. Arkasından çıkardığı işlerin bir bölümü başkaca ihale ediliyor. 51 milyon dolarlık kısmı ayrıca ihale ediliyor. Dolayısıyla böyle bir yöntemle 200 milyon dolarlık bir vurgun yapılmış oluyor.

Diğer taraftan bu 200 milyon dolarlık vurgun Teftiş Kurulu raporunda da şöyle ifade ediliyor. Deniyor ki "Müfettişlikçe bahse konu olan tablo üzerinde yapılan incelemede proje kapsamında yapımından vazgeçilen, yapımına ihtiyaç duyulmayan veya proje kapsamından çıkarılarak daha sonra yaptırılması düşünülen imalat toplamının 200 milyon 142 bin 539 bin 74 dolar olduğu tespit edilmiştir" deniyor.

Bu imalatlar çıkıyor ama bunların parası ödeniyor. Sonra bu para ödenince keşfin içindeki hangi imalat kalemlerinin içinin giydirildiğiyle ilgili Teftiş Kurulu'nun tespitleri var. Bu tespitlerden biri DT-35 tüneli. Bu tünelin yapımında da büyük bir vurgun var. Sözleşme keşif tutarı 2 milyon 195 bin 553,71 dolar şirkete ödenen tutar 57 milyon 795 bin 414,14 dolar, aradaki fark 26 kat. Bir vurgunda DT-36 tünelinde var. Sözleşme keşif tutarı 10 milyon 227 bin 654,77 dolar, şirkete ödenen tutar ise 88 milyon 944 bin 826,67 dolar, aradaki fark 78 milyon 717 bin 171,90 dolar.

'Bu nedenle Pamukova ve Çorlu tren faciaları gerçekleşiyor'

Bu rapora ne zaman ulaştınız. TCDD Teftiş Kurulu Raporu'na bakarsanız bu vurgunun boyutlarıyla ilgili ne söylemek istersiniz?

Örtbas edilmiş, gizlenen bir rapor. Raporun hazırlanması sürecinde görev alan yetkililerin pek çoğu görevden ya alınmış ya da uzaklaştırılmış durumda. Bu ve buna benzer TCDD'de yapılan yolsuzluklar, usülsüzlükler ve kamu zararları nedeniyle kurum her yıl devasa miktarda zarar ediyor. Bu zararı açıklarken yetkililer kamu hizmeti yaptıkları için zararın doğduğunu ifade ediyorlar. Ancak bu demiryolu ihalelerini incelediğimizde kamu hizmeti yapıldığı için değil yolsuzluk yapıldığı için kurumun zarar ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda bu yolsuzlar yapıldığı için kurum tecrübeli personellerini kaybediyor, yeterli yatırımları yapamıyor ve bu nedenle Pamukova ve Çorlu tren faciaları gerçekleşiyor. Ve telafisi mümkün olmayan can kayıpları yaşanıyor.

'Suç duyurusunda bulunacağız'

Bu çapta yapılmış bir vurgunu ortaya çıkarmış oldunuz. Nasıl bir süreç işleteceksiniz? Sonraki sürece yönelik bir planınız var mı?

Bu Teftiş Kurulu raporunda belirtilen bulgularla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağız. Tek bir ihalenin tek bir kesiminde yaklaşık 2 milyar liralık bir vurgundan söz ediyoruz. Bunu belgesiyle tespit etmiş durumdayız. AKP'nin yandaş tercihi vatandaşlarımızı fakirleştirmeye devam ediyor.