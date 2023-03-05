Şovla milyarlarca lira 'topladılar', paraları depremzedelere gönderen yok: 'Bir ay geçti, ödenmedi'

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremzedeler ise hâlâ yardım bekliyor.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in Eskişehir’de dinlediği birçok depremzede 10 bin liralık deprem yardımlarını alamadığını belirtti. Evi yıkılan, ağır hasarlı raporu olan depremzedeler Kaymakamlıklara, AFAD’a giderek bilgi istediklerini dile getirirken, yardımları alamadan geri gönderildiğini söyledi.

Depremzedelerin mağduriyetini Meclis gündemine taşıyan CHP’li Çakırözer, yardımların neden yatırılmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

'Deprem yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktan da acizler'

Çakırözer, “Depremin üzerinden bir ay geçti! Aradan geçen sürede 25 binden fazla depremzedemizin konakladığı Eskişehir’de ziyaretlerimizde depremzede yurttaşlarımız 10 bin TL deprem yardımlarına ulaşamamaktan şikayetçi oluyor. Yurtlarda, misafirhanelerde, ev ziyaretlerinde çoğu depremzede evlerine ağır hasarlı rapor verilmesine rağmen yardımları alamadıklarını söylüyor. Yasını, acısını dahi yaşayamamış depremzede yurttaşlarımız bir çok derdi aynı anda çözmek için çare ararken, ihtiyaç duydukları ekonomik desteğe de ulaşamaması büyük vicdansızlık. Depremzedeleri ilk iki gün boyunca yalnız, çaresiz, çadırsız, gıdasız bırakanlar, deprem yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktan da aciz! ” dedi.

'Bir ay geçti, deprem yardımları ödenmedi'

Depremlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından depremlerden etkilenen yurttaşlara 10 bin lira yardım yapılacağı açıklanırken, birçok depremzedeye yardımlar ödenmedi.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in Eskişehir’de ziyaret ettiği depremzedeler 10 bin liralık Hane Başına Destek Ödemelerini alamamaktan şikayetçi. Evi yıkılan, ağır hasarlı raporu olan birçok depremzede Kaymakamlıklara, AFAD’a giderek yaşadığı mağduriyetlere çözüm ararken, evleri için hasar tespiti yapılmayan depremzedeler de yardımların hesaplarına yatırılmasını bekliyor.

'Kaymakamlığa, AFAD'a gidiyoruz bilgi alamıyoruz'

Eskişehir’de KYK yurtları, misafirhaneler ve ez ziyaretlerinde yaşadıkları sıkıntıları Çakırözer’e aktaran depremzedeler, “Eskişehir’e geleli 3 haftadan fazla oldu. Şimdilik kalacak yerimiz var, yemeğimiz var ama ihtiyaçlarımız sadece bunlarla sınırlı değil. Evlerimize ağır hasarlı raporu verildiği halde 10 bin liralık yardımları alamadık. Kaymakamlığa gidiyoruz, AFAD’a gidiyoruz onlar da bilmiyor. Bir miktar para verip bizi geri gönderiyorlar. Bu yardımlara en acilinden ulaşmamız lazım. Sesimiz duyulsun” dedi.

'Hangi gerekçeyle yardımlar ödenmiyor?'

CHP’li Çakırözer, depremzede yurttaşların yaşadığı mağduriyetleri Meclis gündemine taşıyarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Çakırözer’in Oktay’ın yanıtlaması talebiyle sorduğu sorular şöyle:

“10 bin liralık Hane Başına Destek Ödemelerinden yararlanan depremzede yurttaşlarımızın sayısı nedir? Bu yardımların kaç vatandaşımıza verilmesi planlanmaktadır? 10 bin liralık deprem yardımlarının dağıtılmasında herhangi bir koşul/şart var mıdır? Evi için ‘ağır hasarlı’ raporu verildiği halde depremzedelerin bu yardımlara ulaşamamasının gerekçesi nedir? Hasar tespiti yapılmayan depremzedelere 10 bin lira deprem yardımı verilmemekte midir? Evi yıkılan, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan depremzedelere ihtiyaç duydukları andan itibaren bu yardımları sağlamayan sorumlular kim ya da kimlerdir?”

'Çadırı da, yardımları da dağıtamadılar'

Yardımların ihtiyaç sahibi depremzedelere ödenmemesini eleştiren Çakırözer, “Depremin üzerinden bir ay geçti! Aradan geçen sürede 25 binden fazla depremzedemizin konakladığı Eskişehir’de ziyaretlerimizde depremzede yurttaşlarımız 10 bin TL deprem yardımlarına ulaşamamaktan dert yanıyor. Yurtlarda, misafirhanelerde, ev ziyaretlerinde çoğu depremzede evlerine ağır hasarlı rapor verilmesine rağmen yardımları alamadıklarını söylüyor. Yasını, acısını dahi yaşayamamış depremzede yurttaşlarımız bir çok derdi aynı anda çözmek için çare ararken, ihtiyaç duydukları ekonomik desteğe de ulaşamaması büyük vicdansızlık. Depremzedeleri ilk iki gün boyunca yalnız, çadırsız, gıdasız bırakanlar, deprem yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktan da aciz! ” dedi.