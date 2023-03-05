Depremzede işçiler depremin ilk gününde işten çıkarıldı: İşçiler 'istifa etmiş' gibi gösterilmiş

Adıyaman’da Dominos Pizza’nın Altınşehir ve Merkez şubesinde çalışan depremzede 11 işçinin depremin ilk günü işten çıkartıldığı ortaya çıktı.

Dominos’ta çalışan işçiler, e-Devlet’e baktıklarında 6 Şubat’ta işten çıkarıldıklarını gördü. Bunun üzerine şube müdürlerini arayan işçiler, işten çıkarmanın onların da bilgisi dâhilinde olmadığını öğrendi. e-Devlet’te ‘istifa’ yazdığını belirten işçiler, bu nedenle işsizlik maaşı bile alamadıklarını söyledi.

İstifa kağıtlarını aylar önce imzalatmışlar

BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre, işten çıkartılan işçilerden biri, Aralık 2021’de çalışmaya başladığını ve işe başladıktan 3 gün sonra sigortasının yapıldığını belirtti. İşe girişinin yapılmasından önce istifa mektubu ile ona benzer bazı belgeler imzalatıldığını belirten işçi, “Bunu imzalamazsam zaten beni işe almazlardı. İşten çıkışım da 6 Şubat’ta yapıldı. Evimiz yıkılmış, kardeşim yaralandı depremde. Komşularımız, akrabalarımız vefat etti. Biz onları enkazdan kurtarmaya çalışırken onlar bizim işten çıkışımızı vermişler. Müdürümüzle görüştük ama kendisinin haberinin olmadığını söyledi. Genel müdürle konuşmuş o da bilmiyormuş. Muhtemelen işyerinin sahibi işten çıkardı, o da Urfa’da” dedi.

İşçi, “Hiçbir hakkımı alamadım, bütün haklarımızı istiyoruz. İşsizlik maaşı alamıyoruz. Tazminat alamayalım diye bize evrak imzalattılar. Mağduruz. Avukatımıza dilekçe verdik. 6 Nisan’da adliyeler açıldığı zaman dava açılacak" diyerek tepki gösterdi.

'Kabul etmiyoruz'

Bir diğer işçi ise Mart 2022’de işe başladığını ve kendisinin de 6 Şubat’ta işten çıkartıldığını aktardı. Şirketin muhasebecisiyle konuştuğunu ifade eden işçi, şunları dile getirdi:

“Muhasebeciyle görüştüm, işyeri kapandığından dolayı işten çıkartıldığımızı söyledi. Ben de neden belli başlı elemanların çıkarıldığını sordum. Çünkü devletin verdiği imkânlardan yararlanamadık, ailemize bakmakla yükümlüyüz. O da bana bilmediğini söyledi. Normalde 8 saat çalışma süresi ama biz 9-10 saat çalışıyorduk. Depremden dolayı kalacak yerimiz olmadığı için şehir değiştirdim. Böyle bir uygulamayı kabul etmiyoruz.”

'Benim rızam olmadan nasıl istifa verebilirim?'

Diğer bir işçi de Temmuz 2022’de işe başladığını söylerken şunları ifade etti:

“Deprem olduğunda sabah kendimizi dışarı attık, onlar neyin peşinde? Biz depremle uğraşırken, enkazdan yakınlarımızı çıkarmaya çalışırken e-Devlet’te gördük. İşten çıkartılmadan önce belediye eleman alacaktı. başvurmak istedim sigortam olduğu için kabul etmediler ama alım bittikten sonra işten çıkarttılar. Alımlar bittikten sonra işe alınsam ne alınmasam ne… e-Devlet’ten bakıyorum işten çıkışım yapılmış. Benim rızam olmadan deprem gününde nasıl çıkışım yapılıyor? Onlar işten çıkarmamış da istifa etmişim gibi görünüyor. Benim rızam olmadan nasıl istifa verebilirim? Deprem gününde ailelerimizi kurtarmaya mı çalışayım yoksa SGK ile mi uğraşayım?”

Adıyaman’da çadırda yaşadığını belirten işçi, “Kimsenin haberi yok. 11 personel işten çıkarıldı. İşyeri de depremden dolayı kapatıldı. Toplam 14 personel çalışıyordu. Ben 8 aydır çalışıyordum orada bazen mesailer yapıyorduk, işimize kendi ekmek teknemiz gibi bakıyorduk, işimize sadıktık. Ama onlar deprem gününde bizi mağdur bıraktılar. Suç duyurusu dilekçesi verdim” şeklinde konuştu.

'Böyle bir uygulama yok'

İşçilerin avukatı Mehmet Küçükkaya, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“İşçilerin iş sözleşmeleri hiçbir haber verilmeden ve hiçbir şekilde bildirilmeden 6 Şubat 2023’te sonlandırılıyor, deprem gününde. Kesinlikle böyle bir usul yok. Mücbir sebepten işveren faydalanmış ve haksız fesih yapmış. Hukuki süreci takip edeceğiz. Hem maddi hem manevi tazminat davaları olacak. Ayrıca işe iade davaları açılacak. Bu yapılanın insani olmadığı ortada. Tüm ulusu ilgilendiren, yasa boğan bir deprem yaşadık. Bu depremde daha acılar tazeyken, ki bahsettiğimiz tarih depremin ilk günü, bu hukuki değildir. Normal zamanda da böyle bir usul yok. Şimdi mücbir sebep var ama normal zamanda da böyle bir fesih yöntemi yok. E devletten işçileri çıkış tarihlerini görebiliyor, fesih yapılmış ve işverenin böyle bir fesih hakkı yok. Depremin ilk günü yapılan bu fesih hukuki değildir ve vicdanlarımız kabul etmemektedir. Mağdur olan depremzede müvekkillerin haklarını sonuna kadar savunacağız.”