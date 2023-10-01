'Sosyalist' Garo Paylan, Azeri-Ermeni halklarının barış içinde yaşadığı Sovyetler'i hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde T24'e verdiği söyleşide kendisini "Ben bir Ermeniyim ve sosyalistim" diye tanımlayan eski HDP milletvekili Garo Paylan, Karabağ'da yaşananlara ilişkin Artı TV'de yaptığı açıklamada Sovyetler döneminde barış içinde yaşayan Azeri ve Ermeni halklarının şimdi içinde bulunduğu durumdan Sovyetler'i sorumlu tuttu.

Sovyetler Birliği'nin geriye eski Sovyet ülkelerinde "sorun alanları" bıraktığını öne süren Paylan "Sovyet emperyalizmi" ifadesini kullandı. Paylan "Bütün post-Sovyet ülkelerinde Sovyetler sorun alanları bırakmıştır. Emperyalizmin genel kuralıdır zaten. Sovyet emperyalizmi için de geçerli" diye konuştu.

İki halkın emekçilerinin iktidarda olduğu Sovyetler döneminde 70 yıl boyunca barış içinde yaşamalarına hiç değinmeyen Paylan, Azerbaycan ve Ermenistan toprakları için "Bolşevikler geldi hepsine yerleşti" ifadesini kullandı.

Birinci Ermenistan Cumhuriyeti'nden söz eden Paylan "1921'de Bolşevikler tarafından işgal edildi" dedi ve "Niye böyle oldu?" diye sorarak şunları söyledi:

"Çünkü o zaman büyük Ermenistan hayali vardı. Turancı Türklerin de büyük Türkistan hayali vardı. Bakü'ye kadar gideceğiz diye. Bu kavga içinde evet Ermeniler önce biraz doğuya girdiler, savaştılar, ardından Kazım Karabekir'in orduları Bakü'ye kadar gittiler Turancı hayallerle. E sonucu ne oldu? Ermeni, Türk, Azeri birbiriyle kavga ederken ne Azerbaycan kaldı, ne Ermenistan kaldı, bolşevikler geldi hepsine yerleştiler. Ve sonuçta 70 yıllık bir Sovyet hegemonyası altında yaşadılar."

Şu anda yaşananlar için "Bence ortada olan Sovyet planıdır. Post-Sovyet planıdır, Rusya planıdır" diyen Paylan "Akılcı davranmamız lazım, büyük hayallerle giderken Ermenistan'ın güvenliği de artık tehlike altındadır. Azerbaycan da bu bilinçte değil maalesef, hâlâ barışa yakın değil" diye konuştu.

Azerilerin ve Ermenilerin 70 yıl boyunca barış içinde yaşadığı Sovyetler'in dağılmasının ardından yaşanan bir yağma hikayesi ve iki halkın birbirinin boğazına sarılmasından kazananları geçtiğimiz günlerde yayımladığımız "Bir 'money talks' hikayesi: Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesinin arkasındaki gerçek sebep" başlıklı haberle ele almıştık.

Yiğit Günay sözkonusu haberinde 1969 yılında kurulan Kama Otomobil Fabrikası'nın Sovyetlerin dağılmasının ardından nasıl yağmalandığına değiniyor ve şöyle diyordu:

"KAMAZ’da 70 milletten insan çalışıyordu. Sovyetler çöktü, o 70 milletin her birinden Aliyev gibi, Vardanyan gibi birtakım insanlar türedi. Önce 70 milletten insanın mal varlığına çöktüler, sonra birbirlerinin gırtlağına sarıldılar.



Ruben Vardanyan, denilene göre milliyetçi duygularla memleketi Artsakh’a, Dağlık Karabağ’a, halkının yanına dönmüştü.

Sınırı geçmeye çalışırken yakalandı, şimdi Bakü zindanlarında.

Ama on binlerce yoksul Ermeni, hâlâ yollarda. Savaştan kaçıyorlar, sınırı geçmeye çalışıyorlar.



Silah altındaki Azeri ve Ermeniler, hâlâ birbirlerinin boğazına sarılmakta.



Avaz avaz “Azerbaycan dostluğu” pazarlamak adına savaş çığırtkanlığı yapanlara kulak asmayın.



Konuşan ne dostluk ne kardeşlik. Konuşan, para."