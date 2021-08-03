Sosyal medyada ortalığı karıştıran ilanın sahibi soL'a anlattı: Biz buralıyız, ciğerimiz yanıyor

Bugün sosyal medyada dolaşıma giren bir satılık arsa ilanı çok tepki çekti. Çünkü ilan yangın haberlerinin geldiği Bodrum'un Çökertme Köyü'nde bir arsaya aitti ve yayınlanma tarihi 3 Ağustos 2021 olarak görünüyordu. Sosyal medyada bir çok kişi bu ilanı ormanların rant için yakıldığına, ya da işin içinde bir fırsatçılık olduğuna dair bir yeni işaret olarak değerlendirdi. İlanın başlığının kısa süre içinde değişmesi de bu şüpheleri güçlendirdi.

Bu yangınların sonrasında kimler ne tür rantlar peşinde koşacak bunu ayrıca takip edeceğiz ancak en azından bu ilan için durumun farklı olduğu anlaşılıyor.

İlanın sosyal medyada yayılması üzerine telefonla ulaştığımız ilanı veren emlakçı Erdal Bozkurt kendisinin sosyal medya kullanmadığını, oğlunun uyarmasıyla durumdan haberi olduğunu söyledi.

'İlan 2 yıllık'

O ilanın yeni değil 2 yıllık olduğunu söyleyen Bozkurt, yayın tarihinin bugün görünmesinin nedeninin ilan sitesinin belli periyotlarla ilanı güncellemesi, onun da bugüne denk gelmesi olduğunu söyledi.

İlanın başlığındaki "Turizm imara açılacak" ifadesini neden sonradan kaldırdığını sorduğumuz Bozkurt, "o da eski başlıktı, aslında zaten orası turizm alanı içerisinde, oğlumun sosyal medyadaki tepkileri söylemesinin ardından başlığı düzelttik, bugüne denk gelmesi kötü bir tesadüf oldu" dedi.

Böyle bir yanlış anlama nedeniyle tüm Türkiye'den özür dilediğini söyleyen Bozkurt, kendi memleketi için sosyal medyada yazılan türden kötülüklere asla girişmeyeceklerini, yangında kendi evlerini zor kurtardıklarını dile getirdi. "Ben sizden daha çok üzülüyorum, biz buralıyız, ciğerimiz yanıyor" diyen Bozkurt daha bugün helikopterlerin bölgeye gelebildiğini, kendi köylerinden 4 evin yandığını, insanların büyük zorluk içinde olduğunu söyledi.

Bozkurt bu durum nedeniyle ilanı yayından kaldırdığını da söyledi.