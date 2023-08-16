Sosyal medyada istismara uğradığını söyleyen çocuk koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuğun 14 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda, akrabası tarafından istismara uğradığını ifade etmesi üzerine, Bakanlığa bağlı ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Çocuk ve ailesiyle yapılan görüşmelerde, aileye gerekli tüm desteğin verileceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Savcılık talimatıyla emniyette alınan ifadesinin ardından, Bakanlığımızın Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Ünitesine alınmıştır.” (AA)