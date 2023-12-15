Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay gözaltına alındı

Sosyal medya ünlüsü, güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Güzellik merkezi kurşunlanan son sosyal medya ünlüsü Ece Ronay olmuş, Ronay'ın eski eşine ait işyeri ve oto galeri de geçtiğimiz günlerde kurşunlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ece Ronay’a ait Gebze ve Kadıköy’deki iki merkeze düzenlenen silahlı saldırının, kara para aklamakla suçlanan sosyal medya fenomenleri ile yeraltı dünyası arasındaki ilişkinin en çıplak kanıtı olduğunu söylemişti. Saymaz, Ece Ronay’’ın kurşunlanan güzellik merkezlerinin Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik’e kadar uzandığını da yazmıştı.