İsmail Saymaz: Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a ait Gebze ve Kadıköy’deki iki merkeze düzenlenen silahlı saldırının, kara para aklamakla suçlanan sosyal medya fenomenleri ile yeraltı dünyası arasındaki ilişkiyi en çıplak kanıtı olduğunu söyledi. Saymaz, Ece Ronay’’ın kurşunlanan güzellik merkezlerinin Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik’e kadar uzandığını yazdı.

Ece Ronay’ın eski eşinin varlıklarını kaçırmak için başkaları üzerine gösterdiği ve iki aracının Gebze’de sergilendiğini ileri sürmesinin ardından Aka Otomotiv kurşunlanmıştı. Saymaz, aynı zamanda uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Hayalet Orhan lakaplı Orhan Ünvan’ın yakını olduğu belirtilen Aka Otomotiv’in sahibi Muhammet Aka’nın ifadesinde, “Ayhan Bora Kaplan’ın “sağ kolu” olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik ile Ece Ronay’ın sevgili olduğunu” ileri sürdüğünü aktardı. Buna göre Aka, ifadesinde şu bilgileri verdi:

Olayı Ronay’ın azmettirdiğini düşünüyorum. Ronay, sevgilisi Serdar Sertçelik’e ulaşıyor. Serdar tetikçi işlerini yapan, Yunanistan’da kaçak olarak bulunan Kaan Akkuş’a söylüyor. Kaan’ın tetikçilere kurşunlattığını düşünüyorum. Aynı şekilde iki gün önce Bilir’in Kurtköy’deki şubesini kurşunlatıp paylaşım yaptı. Ece Ronay, Mehmet’in etrafındakilere zarar verdirmek için böyle davranmaktadır.”

Saymaz, Sertçelik’in ise yaklaşık iki hafta önce Ankara’da restoranda silahla yaralandığını, söz konusu kavganın “yanımızdaki kadınlara bakıyor” iddiasıyla çıktığını ve Sertçelik’in yanındaki söz konusu kadının Ece Ronay olduğunun ileri sürüldüğünü aktardı.

Ronay ise ifadesinde, Aka Otomotiv saldırısının kendisiyle ilgisi olmadığını savundu; “Benim böyle bir işle alakam olamaz. Aka, eski eşimin arkadaşı olduğu için birkaç kez görmüştüm. O kadar tanırım. Bana bir tehdidi olmamıştır” dedi. İki iş yerinin kurşunlandığını kaydeden Ronay, “Bunu yapanlar beni tehdit etmek istemişlerdir” dedi ve eski eşi Bilir’den şikâyetçi oldu.