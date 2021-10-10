'Sosyal medya akımı' diyerek engelli öğretmenine saldıran öğrenci tutuklandı

ABD'nin Louisiana Eyaleti'nde engelli bir öğretmen, TikTok "meydan okuması" uyguladığını söyleyen bir öğrenci tarafından saldırıya uğradı.

"Öğretmeni tokatla" adlı "meydan okuma" akımı liselerde eğitimcilere yönelik saldırıları teşvik ederken, bunun yayıldığı platform olan TikTok'sa "bu eğilime dair hiçbir kanıt var olmadığını" öne sürüyor.

Yaşanan son olayda, Covington'daki bir lisede öğrenci olan 18 yaşındaki Larrianna Jackson, 64 yaşındaki öğretmenine yumrukla saldırdı. Polis, saldırının neden olduğu yaralanmalar nedeniyle öğretmenin tıbbi yardım almak için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Polis, Jackson'ın oturan öğretmenine yaklaştığı ve öğretmeni yumrukladığı ve onu yere düşürdüğü olayın videosunu inceledi. Yapılan açıklamada saldırının "öğretmeni tokatla meydan okuması"yla bağlantılı olabileceği öne sürülürken Jackson, tutuklanarak St. Tammany Parish Hapishanesi'ne götürüldü.

Daha fazla tutuklama bekleniyor

Covington Polisi tarafından yapılan açıklamada "Covington Polis Departmanı, böyle bir meydan okumaya katılan herkesin buna göre kovuşturulacağını hatırlatmak ister. Bu konu hala soruşturma altında ve önümüzdeki günlerde daha fazla tutuklama bekleniyor" denildi.

TikTok'tan açıklama

TikTok yaptığı açıklamada, "Bu, TikTok'ta bir akımı değildir" dedi. Sosyal medya firması TikTok, "Öğretmene tokat atma cüreti her yerdeki eğitimcilere hakarettir" derken "Ve bu TikTok'ta bir akım olmasa da, herhangi bir noktada ortaya çıkarsa içerik kaldırılacaktır" ifadesini kullandı.