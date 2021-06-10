Biden'dan TikTok ve WeChat için yeni kararname

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Çin merkezli TikTok ve WeChat uygulamalarını hedef alan kararnamelerini iptal etti, bunların yerine yeni bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Biden, Trump'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle geçen yıl TikTok, WeChat ile 8 yazılım ve uygulamaya karşı imzaladığı 3 kararnameyi iptal etti.

Ancak Biden yeni bir kararname imzalayarak ABD'nin "Çin dahil yabancı rakipleri"nce geliştirilen yazılım ve uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine karşı bir risk oluşturup oluşturmadığına dair ilgili ABD'li kurumlara "kanıtlara dayanan" analizler yapılması emri verdi.

Trump'ın Tiktok ile WeChat uygulamalarının ABD'de yasaklanması için imzaladığı kararnameler birçok eyalet mahkemesinin engeline takılmış ve kararnameler yürürlüğe girememişti.