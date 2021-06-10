Biden Avrupa turuna çıktı, Rusya'yı hedef aldı: Güçlü yanıt veririz

ABD Başkanı Joe Biden, 8 günlük Avrupa gezisinin ilk durağı olan İngiltere’de yine Rusya'yı hedefe koydu.

Biden İngiltere’nin Suffolk bölgesinde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Mildenhall Hava Üssü’ndeki Amerikan askerleri ve ailelerine hitaben konuşma yaptı.

VOA'da yer alan habere göre, dev bir ABD bayrağının önünde konuşan Biden, 16 Haziran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşme öncesinde Putin için, “Bilmesini istediğim şeyleri bilmesini sağlayacağım” dedi.

“Rusya’yla çatışma peşinde değiliz” diyen Biden, Rusya’yla istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediklerini öne sürdü.

Biden, “ABD’nin, Rus hükümetinin zarar verici faaliyetler sergilemesi durumunda buna güçlü ve anlamlı şekilde karşılık vereceğini” vurguladı.

Biden, ABD’nin NATO’ya olan bağlılığının “çok sağlam” olduğunu da söylerken, İttifak’ın ve siber kapasitelerinin modernize edilmesi gerektiğini belirtti.