Soruşturmayı kapatmak için tepki çeken adım: 'Soylu bu gece rahat uyusun ama...'

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki 1 milyar liralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı’nın görevden alınıp yerine kurum dışından bir ismin getirilmek istendiği iddia edilmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Suçişleri Bakanı Soylu’nun kuzeniyle ilgili yolsuzluk soruşturmasını kapatmak için Soylu’nun Çalışma Bakanıyken hukuk müşavirliğini yapan kişiyi teftişin başına getirdiler. Soylu bu gece rahat uyusun ama seçimden sonra ona huzur yok, kapattırdığı tüm dosyaları yeniden açacağız!" dedi.