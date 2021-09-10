SGK'daki yolsuzluğun ardından da onun adı çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda başlatılan 1 milyar TL’lik usulsüzlükle ilgili soruşturmanın tarafının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun ortağı olduğu İnvamed isimli şirket olduğu ortaya çıktı.
Şirkete yönelik soruşturmanın, çok sayıda ürün grubunun geri ödemesinde usulsüzlük iddiasını kapsadığı anlaşıldı.
Birgün'de yer alan habere göre, şirketin, çok sayıda ürün grubunun geri ödemesinde usulsüzlükle suçlandığı öğrenildi.
Bazı ilaç ve tıbbi cihaz ödemelerinde milyarlarca liralık usulsüz ödeme yapıldığına ilişkin iddialara yönelik soruşturmanın ayrıntılarında dikkati çekici detaylar yer aldı.
Üst düzey bürokratların görevine son verilmesine kadar uzanan soruşturmanın bir ayağının da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu İnvamed firması olduğu bildirildi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan firmaya gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: