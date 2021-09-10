SGK'daki yolsuzluğun ardından da onun adı çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda başlatılan 1 milyar TL’lik usulsüzlükle ilgili soruşturmanın tarafının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun ortağı olduğu İnvamed isimli şirket olduğu ortaya çıktı.

Şirkete yönelik soruşturmanın, çok sayıda ürün grubunun geri ödemesinde usulsüzlük iddiasını kapsadığı anlaşıldı.

Birgün'de yer alan habere göre, şirketin, çok sayıda ürün grubunun geri ödemesinde usulsüzlükle suçlandığı öğrenildi.

Bazı ilaç ve tıbbi cihaz ödemelerinde milyarlarca liralık usulsüz ödeme yapıldığına ilişkin iddialara yönelik soruşturmanın ayrıntılarında dikkati çekici detaylar yer aldı.

Üst düzey bürokratların görevine son verilmesine kadar uzanan soruşturmanın bir ayağının da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu İnvamed firması olduğu bildirildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan firmaya gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuza yapılan bildirim sebebi ile üreticisi olduğunuz tespit edilen Ürün Takip Sisteminde kayıtlı Aterektomi, Trombektomi ve Aspirosyon Sistemleri, Aterektomi Kateteri - Trombektomi Kateteri, Tromboliz Kateteri, Tromboaspirasyon Kateteri, Steril Kateter, Steril Kılavuz Tel, Steril Kanül, Steril Embolizasyon ve Kapama Seti, Steril İntroduser, Steril Cerrahi Yaşıtrırıcı, Sretil Embolizan Ajan, Isıtma ve Soğutma Pedi, ICT Karıştırma Cihazı, Radyofrekans Ablasyon Sistemi adlı ürün grupları hakkında 7223 sayılı kanun kapsamında inceleme başlatılmıştır."