Soruşturmaya gizlilik kararı çıkmıştı: Serdar Akinan'a yöneltilen suçlama belli oldu

Gazeteci Serdar Akinan, bu sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu. Ancak Akinan'ın yaşadığı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hem emniyet hem de jandarma birimleri, Akinan’ın gözaltında olmadığı bilgisini paylaştı.

Sanatçı Güvenç Dağüstün de Akinan’a ailesinin de ulaşamadığını söyledi.

Gerçek Gündem'in haberine göre Serdar Akinan'ı İstanbul Emniyeti'nde görevli ekipler gözaltına aldı. Avukatları, Akinan'ın İstanbul'a götürüldüğünü aktardı.

Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Halk TV'de yer alan habere göre savcılık tarafından soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

Avukatı Serkan Günel, Akinan’ın “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlaması ile gözaltına alındığını duyurdu.

Günel şunları söyledi:

“Birazdan ifadeye geçeceğiz. Konu malum Serdar Akinan, Youtube kanalındaki dünkü yayın ve onunla bağlantılı çokça eleştirdiğimiz yeni düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlaması.”