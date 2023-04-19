Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
Akinan bir video ile “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu paylaştı.
Haber Merkezi
sol - muğla
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı
Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
Haber Merkezi
Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
Akinan bir video ile “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu paylaştı.