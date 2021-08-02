Soruşturma başlatılan ‘Sarıklı Amiral’le ilgili yeni gelişme: ‘Emekli edilecek…’

Makam arabasıyla gittiği tarikat evinde, üniforması üzerine giydiği cüppe ve sarıklı fotoğrafların basına yansımasının ardından hakkında başlatılan disiplin soruşturması aylardır sonuçlandırılmayan, görevinden alındığı ise aylar sonra açıklanan eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın bu hafta yapılması beklenen Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) emekliye sevk edileceği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre Tuğamiral Sarı hakkında sonuçlandırılmayan disiplin soruşturması ise emekli olduğunda düşmeyecek, ancak soruşturmanın sonuçlandırılması için bir yıllık zamanaşımı süresi bulunuyor.

4 ay sonra açıklandı

Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla bir tarikat evine gittiği ve bu evde üniformasının üzerine cüppe ve sarık giydiğini gösteren fotoğraflar, 25 Mart’ta yayımlanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da 26 Mart’ta, fotoğrafların incelendiğini duyurmuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarı hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Erdoğan, Tuğamiral Sarı’yla ilgili “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı hakkında açılan disiplin soruşturması, yaklaşık 4 aydır sonuçlandırılmadı. Daha önce Tuğamiral Sarı’nın, Deniz İkmal Komutanlığı görevini sürdürüp sürdürmediğiyle ilgili soruları yanıtsız bırakan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, geçen hafta bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında aylar süren sessizliği bozarak Sarı’nın halihazırda Deniz İkmal Komutanlığı görevinde olmadığını, hakkında disiplin soruşturması başlatılmasından hemen sonra görevden alındığını bildirdi. Tuğamiral Sarı’nın ağustos ayı başında yapılacak YAŞ’ta emekliye sevk edileceği yönündeki iddialarla ilgili ise bakanlık yetkilileri, “Bu konu YAŞ’ın takdirindedir” ifadelerini kullandı.

Terfi sırasına giremeyecek

2017 YAŞ’ında tuğamiralliğe terfi eden Sarı’nın rütbedeki bekleme süresi bu yıl doluyor. Olağan koşullarda bu yılki YAŞ’ta terfi sırasına girmesi gereken Tuğamiral Sarı’nın, açığa alınması nedeniyle TSK Personel Yasası uyarınca YAŞ’ta terfisinin yapılmaması ve rütbede bekleme süresini de tamamladığı için emekliye sevk edilmesi gerekiyor.

Yetki, MSB YDK'de

Milli Savunma Bakanlığı’nın Sarı hakkında başlattığı ve halen sonuçlandırmadığı disiplin soruşturması ise Sarı emekli olsa da kendiliğinden düşmüyor, ancak soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresi bulunuyor. Sarı hakkında mart ayı sonunda açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandırılması için 2022 yılının mart ayına kadar süre bulunuyor. Bu zamana kadar Milli Savunma Bakanlığı, Yüksek Disiplin Kurulu’nun toplanıp bir karar vermemesi durumunda Sarı hakkındaki soruşturma zamanaşımına uğrayacak. Tuğamiral Sarı hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının sonuçlandırılması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun yetkisinde bulunuyor.