CHP'li Özel'den 'cübbeli amiral' açıklaması: Bir an önce karara bağlanmalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Mart günü bir tarikat evinde TSK üniformasının üzerine cübbe giydiği görüntüleri kamuoyuna yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı hakkındaki süreci endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Özel, “Konunun aleniyet kazanmasının üzerinden 4 ay geçmiş olmasına karşın, Yüksek Disiplin Kurulu henüz bir adım atmamıştır. Yaklaşan Yüksek Askeri Şura öncesi, Yüksek Disiplin Kurulu’nun bu dosyayı bir an önce karara bağlaması ve Sarı hakkında işlem yapılması gerektiği çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Özel, “Yüksek Disiplin Kurulu, Yüksek Askeri Şura öncesi karar vermez ve bu kişi o Şura’da görev süresini tamamladığı için emekliye ayrılırsa Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasının üzerine cübbe giyen bir personelin bu davranışı cezasız kalmış olacaktır. Yüksek Askeri Şura’nın başlamasından birkaç gün önce Milli Savunma Bakanlığı’nda görevli Binbaşı Pınar Kara, basını bilgilendirme toplantısında adı geçen kişinin görevden alındığını, disiplin kurulu işlemlerinin sürdüğünü ifade etmiştir. Görevden alma işlemi yetersizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması üzerine cübbe ve sarığını geçiren bu şahsın cezasız kalmasına en çok da tarikatlar, dini yapılanmalar ve FETÖ gibi terör örgütleri sevinecektir” diye konuştu.