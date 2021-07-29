Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Cübbeli Amiral’ açıklaması

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla bir tarikat evine gittiği ve bu evde üniformasının üzerine cüppe ve sarık giydiğini gösteren fotoğraflar 25 Mart’ta Veryansın TV internet sitesinde yayımlanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’nda 26 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında Sarı’nın basına yansıyan fotoğraflarının ‘her yönüyle incelendiği’ duyurulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 5 Nisan’da Sarı hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise 7 Nisan’da basına yansıyan açıklamasında Sarı hakkında idari soruşturmanın sürdüğü ve Sarı’nın savunmasının istendiğini bildirmişti.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, Sarı hakkında açılan disiplin soruşturmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine karşın soruşturmanın halen sonuçlandırılmadığı ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan yetkililer, “Söz konusu personel hakkında TSK Disiplin Kanunu esasları doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu işlemleri devam etmektedir” dedi.

Sarı’nın görevde olup olmadığı sorusu üzerine ise yetkililer, Sarı’nın halihazırda Deniz İkmal Komutanlığı görevinde olmadığını, hakkında disiplin soruşturması başlatılmasından sonra görevden alındığını bildirdi. Tuğamiral Sarı’nın Ağustos ayı başında yapılacak YAŞ’ta emekliye sevk edileceği yönündeki iddialarla ilgili ise bakanlık yetkilileri, “Bu konu YAŞ’ın takdirindedir” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, açılan disiplin soruşturmasının üzerinden geçen dört ayda Sarı’nın görevde olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapmamış, bu konudaki sorular yanıtsız kalmıştı.

Tuğamiral Sarı hakkındaki yürütülen disiplin soruşturmasında kararı Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu verecek. TSK Disiplin Kanunu’na göre general ve amiraller hakkındaki konularda karar vermek için oluşturulan Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanı başkanlığında Genelkurmay Başkanı, ilgili kuvvet komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü ve Bakanlık Personel Genel Müdürü’nden oluşuyor.