Soros'tan 'Çin'de rejim değişikliği' çağrısı

Açık Toplum Vakfı'nın başkanı olan Macaristan asıllı ABD'li milyarder spekülatör George Soros, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarını 1936'da Nazi Almanyası'nda düzenlenen olimpiyatlara benzeterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i hedef aldı.

Stanford Üniversitesi'ne bağlı Hoover Enstitüsü'nde konuşan Soros, Çin'i "dünyanın en otoriter devleti" ve "bugün açık toplumların karşı karşıya olduğu en büyük tehdit" olarak niteledi.

Soros, Çin'in "sahip olduğu sıkı kontrollü sistem için propaganda zaferi elde etmek" amacıyla yaklaşan Pekin Olimpiyat Oyunları'nda "gösteriş yapacağını" ileri sürdü.

Şi için "komünizmin sıkı destekçisi" diyen Soros, "Çin'de rejimin değişmesi gerekiyor. Bu, bugün açık toplumların karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin ortadan kalkmasını sağlar. Açık toplumlar, Çin'in arzulanan doğrultuda ilerlemesini teşvik etmek için tüm güçlerini kullanmalı" dedi.