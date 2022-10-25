Soros İlerici Enternasyonal’i terk mi etti, yoksa…

Yoksa daha derinlere mi çekildi?

İlerici Enternasyonal geçtiğimiz yıllarda Bernie Sanders ile Yanis Varufakis’in öncülüğünde kurulmuştu. Örgütün niteliğine dair daha önce soL’da iki yazı yayınlanmıştı. Bu yazılardan biri Aydemir Güler, diğeri Serap Emir tarafından kaleme alınmıştı .

Kısaca hatırlamak gerekirse, İlerici Enternasyonal’in bireysel olduğu kadar kolektif üyeleri de bulunuyor. Bireysel olarak, Jeremy Corbyn’den Noam Chomsky’ye, Vijay Prashad’dan Gustavo Pedro’ya kadar bilinen birçok uluslararası isme rastlamak mümkün. Bu “şahsiyet”lerin önemli bir bölümü örgütün Konsey’inin (Council) üyesi konumunda. İlerici Enternasyonal’de Türkiye’den de HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ile Ece Temelkuran yer alıyorlar. Kürkçü de örgütün Konseyi’nin bir üyesi .

Üye kolektif oluşumlar arasında ise, yine Varufakis’in öncülüğünü yaptığı DİEM25 ile başka bir dizi grup ve hareket var .

Yakın zamana kadar (Eylül 2022), İlerici Enternasyonal üyeleri listesine göz gezdiren biri için, dikkat çeken bir üyelik daha vardı: Soros’un openDemocracy’si. İlerici Enternasyonal’de yer alan bazı kişilere yöneltilen, “Bu nedir?” sorusu bugüne dek, “Ben Konsey’de değilim, haberim yok” (Vijay Prashad) içerikli yanıtlarla ya da tamamen yanıtsızlıkla (Genel Koordinatör David Adler) karşılaştı. Bu durum, örgütte, İlerici Enternasyonal’in bünyesine kattığı ya da ilişki içinde bulunduğu oluşumların “karanlık niteliği”nin sorgulanması karşısında, bu sorgulamaya açık, şeffaf ve güvenilir yanıtlar veremeyen bir yapının olduğunun kanıtı niteliğinde.

Ekim ayı itibariyle ise, Soros’un openDemocracy’sinin İlerici Enternasyonal’in üyeleri listesinden çıkarılmış olduğu görülüyor. Üyeler listesinde artık yer almıyor olsa da, İlerici Enternasyonal’in sitesinin bir başka bölmesinde openDemocracy’nin bu örgüte üyeliğine ilişkin bir internet linki geçerliliğini koruyor .

openDemocracy’nin üye listesinde artık yer almıyor olmasını İlerici Enternasyonal’in, Soros’un openDemocracy’si ile ilişkisinin sonlandığı şeklinde yorumlayanlar olabileceği gibi, gerçek durum aslında tam tersi de olabilir: Belki de, bugüne kadar açık açık ilan edilebilen ve artık dikkat çeken bir ilişki, İlerici Enternasyonal’in derinliklerine çekilmiş olarak, daha derinlerde kuruluyor da olabilir.

Nitekim, İlerici Enternasyonal bünyesinde yer alan ve “dünyanın ilerici güçlerine haber, metin vb servis eden Wire’ın partnerleri arasında openDemocracy’nin varlığını sürdürdüğü görülüyor.

https://progressive.international/wire linkinde sağda “source” seçildiğinde, gelen listede openDemocracy’nin Wire için bir kaynak oluşturduğu görülebiliyor (Listedeki bir diğer kaynak Türkiye’den Duvar). Yine aynı sayfanın aşağısına doğru inildiğinde, “Partners” kısmında, en sonda, openDemocracy’nin Wire’ın bir partneri olduğu görülebiliyor.

Bir diğer deyişle, İlerici Enternasyonal, düpedüz “dünyanın ilerici güçleri”ne, Soros’un openDemocracy’sinin haber metinlerini, hikayelerini servis ediyor!

İlerici Enternasyonal, örneğin, “aşı enternasyonalizmi” gibi göze ilk bakışta güzel görünebilecek bir alana el atmış görünüyor ve bünyesinde bununla ilgili bir Çalışma Grubu da var. Çalışma Grubu’nda ise, Soros’un openDemocracy’sinin “katkısı” görülebiliyor: Grup üyelerinden Laurie MacFarlane, Çalışma Grubu’na Soros’un openDemocracy’si adına katılım sağlıyor . İlerici Enternasyonal ile uluslararası spekülatör Soros, “dünya halklarının aşıya erişimi için” (!) birlikte çalışıyorlar!..

Soros’un openDemocracy’si, bir yandan İlerici Enternasyonal içinde yer alırken, diğer yandan ABD emperyalizminin Küba’da bir karşı devrimin örgütlenmesi faaliyetinin merkezinde yer alıyor: Özellikle Laura Tedesco ile Rut Diamint adlı akademisyen/yazarlar Democracia abierta (Açık Demokrasi) adı altında ve National Endowment for Democracy (NED)ve USAID ile birlikte yürütülen bir karşı devrimci faaliyetin içindeler . Bu kişilerin yürüttükleri karşı devrimci faaliyet, geçtiğimiz yıllarda Küba basınında kapsamlı yazılara konu olmuştu .

Laura Tedesco’nun geçtiğimiz yıllarda Madrid’de bir üniversitede düzenlediği ve tescilli CIA ajanı Felipe Gonzalez’in de katıldığı bir toplantıya, Küba istihbaratının Havana’daki karşı devrimciler içine soktuğu bir Kübalı onkolog da davet edilmiş, Kübalı doktor/istihbaratçı bir süre sonra Küba devlet televizyonunda, “25 yıldır Küba istihbaratının üyesi olan Kübalı bir devrimciyim ve bir Fidelistim” açıklamasında bulunmuştu .

Karışık ve karışık olduğu kadar da karanlık işler ve ilişkiler. Karışık ve karanlık ilişkiler üzerinden ise, dünya halkları yararına ne gerçek bir ilericilik ne de enternasyonalizm mümkün.

Bu tablo, olsa olsa, emperyalizmin sahte “sol” hareket gereksiniminde ve hizmetinde, Sosyalist Enternasyonal vb’nin yanında, devrimcilerin, ilericilerin kendisine karşı uyanık olmalarını gerektiren bir başka uluslararası örgütsel varlığa daha işaret eder...