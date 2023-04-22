SONAR seçim anketi sonucunu açıkladı

AKP'ye yakın SONAR'ın seçim anketi sonucu açıklandı.

Haber Merkezi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma'nın seçim anketi sonucu açıklandı.

Ankette Erdoğan'ın seçimi ikinci turda kazanacağı öne sürüldü.

Ankete göre birinci tur sonucu:

Ankete göre seçimin ikinci tur sonucu:

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