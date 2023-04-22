AKP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma'nın seçim anketi sonucu açıklandı.
Ankette Erdoğan'ın seçimi ikinci turda kazanacağı öne sürüldü.
Ankete göre birinci tur sonucu:
Ankete göre seçimin ikinci tur sonucu:
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
SONAR seçim anketi sonucunu açıkladı
AKP'ye yakın SONAR'ın seçim anketi sonucu açıklandı.
Haber Merkezi
AKP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma'nın seçim anketi sonucu açıklandı.
Ankette Erdoğan'ın seçimi ikinci turda kazanacağı öne sürüldü.
Ankete göre birinci tur sonucu:
Ankete göre seçimin ikinci tur sonucu: