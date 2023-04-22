İşçiler uyardı: Cannes Film Festivali, Monako Grand Prix, Roland Garros...

Fransa'da yürürlüğe giren emeklilik düzenlemesine karşı çıkan Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolunun, Cannes Film Festivali'nin elektriğini kesmeyi gündeme aldığı belirtildi.
Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "100 günlük" eylem planı sözüne karşılık CGT'nin enerji kolu, yasalaşan emeklilik reformunun uygulanmaması talebiyle "100 günlük eylem ve öfke" temalı plan açıkladı.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, birçok önemli etkinliğin "karanlıkta kalabileceği" konusunda uyarıda bulunularak, "Mayıs'ta istediğini yap! Cannes Film Festivali, Monako Grand Prix, Roland Garros turnuvası, Avignon Festivali karanlıkta kalabilir." ifadesine yer verildi.
Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı. (AA)