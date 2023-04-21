Erdoğan’ın masasındaki anketlerde son durum: Hangi ilde kim önde?

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda AKP’nin B planını yazdı. Babacan, AKP’nin iddialı olduğu kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerinde bile İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nın kıl payı önde olduğunu da belirtti.

AKP kulislerinde konuşulan planlara dikkat çeken Babacan, "Sınırsız vaatleri ve sorunlu hukuk dışı hamleleri kastetmiyoruz. AKP’nin B planı, topluma güven verecek isimleri ‘cumhurbaşkanının sağ kolu’ olarak duyurmak" dedi.

'Erdoğan'ın önemli bakanlıklara ilişkin isimlendirme yapabileceği öne sürülüyor'

Babacan’ın yazısının bir bölümü şöyle:

"İlginçtir, AKP’de bir süreden beri seçimin ikinci tura kalma olasılığı yüksek dille seslendirilmeye başlandı. Şimdi, bu bir haftalık süreçte nasıl bir politika ve kampanya izlenmesi gerektiği tartışılıyor. Bu süreçten başarılı çıkmak için ‘duygulara hitap eden’ bir kampanya yaklaşımı izleneceği anlatılıyor. Yani, ‘sizin için neler yaptık’ demeye getirilecek. Ancak, asıl önemli kampanya hamlesi bu değil.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisiyle ilgili güven sorununu ortadan kaldırmak için adım atacak. Erdoğan’ın ekonomi başta olmak üzere, dış politika ve güvenlik konularında rasyonel politikalar yürütüleceğinin güvencesi olarak ‘işte benim yeni kadrom’ şeklinde çıkış yapabileceği anlatılıyor.

Örneğin Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bir A takımı açıklayabileceği ya da önemli bakanlıklara ilişkin isimlendirme yapabileceği öne sürülüyor. Ancak AKP’liler pek yaratıcı değil. Bu isimlerin kim olabileceği sorulduğunda aynı isimler üzerinden değerlendirme yapılıyor. Ekonominin Mehmet Şimşek’e emanet edilmesi hala konuşuluyor. İbrahim Kalın, Hakan Fidan gibi isimlerin vitrine çıkartılmasını bekleyenler var. Yani Erdoğan imaj sorunu yaşarsa, bazı isimler ‘işin gereği’ olarak sahaya sürebilir. Tek adamlık iddiaları ve başarısız politikalar için yeni strateji."