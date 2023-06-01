Son kabine toplantısının detaylarını paylaştı: 'Bakanlar morali bozuk ayrılmış'

Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yeni kabinede kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi dün CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu "Tarafsız Bölge"de yeni kabineyle ilgili son kulis bilgilerini paylaştı.

Selvi, “Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış. Cumhurbaşkanının ‘komisyonlardaki risklerden dolayı milletvekillerinin istifası olmayacak, yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz’ dediği söyleniyor” dedi. Milletvekili olan bazı bakanların istifa edip yeniden bakan olması bekleniyordu.

Selvi ayrıca yeni kabinede olması beklenen isimleri de paylaştı. Selvi’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TBMM başkanlığı için AKP’li Numan Kurtulmuş’un ismi öne çıkıyor.

İki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Birisi ekonomiden sorumlu olacak. Mehmet Şimşek’in ismi öne çıkıyor. Mehmet Şimşek’in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak. Ticaret Bakanlığı'na Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Cevdet Yılmaz gelecek diye konuşuluyor.

Enerji Bakanlığı içinse EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar ismi konuşuluyor."