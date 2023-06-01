Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası: Saray'da 'Süleyman Soylu' zirvesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda “sürpriz” bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Erdoğan’ın kabine öncesinde “Bahçeli’nin görüşünü almak istediği ve görüşmenin bu nedenle gerçekleştirildiği” ifade edildi. İki liderin en önemli gündem maddelerinden birinin de Erdoğan’ın Cumartesi günü açıklaması beklenen “yeni kabine olduğu” kaydedildi.

Yeni kabine ile ilgili ikinci tur seçimlerinin hemen sonrasında kulislerde pek çok ismin adı bakanlık ve TBMM Başkanlığı için geçmişti. Kulislerde, daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeniden kabinede yer alacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak daha sonra İçişleri Bakanlığı için MİT Başkanı Hakan Fidan gibi isimler kulislerde konuşulmaya başlandı. Soylu’nun da “Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı” iddia edildi.

Bu nedenle kulislerde iki liderin görüşmesinin “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevine devam edip etmeyeceği” bakımından “önem taşıdığı” ileri sürüldü. Öte yandan yeni TBMM başkanı için Ankara milletvekili Fuat Oktay, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın adı konuşuldu.