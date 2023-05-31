Reuters: Kabinede bu üç ismin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor

İngiliz haber ajansı Reuters, dört üst düzey kaynağa dayandırdığı haberinde yeni kabinede yer alması beklenen isimleri yazdı. Reuters'a göre ismi uzun zamandır kulislerde konuşulan Mehmet Şimşek'in yanı sıra MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni kabinede yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haberde, Reuters'ın ulaşmak istediği Şimşek ve cumhurbaşkanlığı ofisinden kendilerine henüz dönüş yapılmadığı aktarılırken Erdoğan'ın son kararını henüz vermediği de yazıldı.

Reuters'ın haberine göre Şimşek'e cumhurbaşkanı yardımcılığı da teklif edilirken Şimşek doğrudan ekonomi ile ilgili bir alanda yer almak istediğini iletti. Bunun üzerine Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması bekleniyor.

Habere göre Şimşek, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini kabul etseydi Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Cevdet Yılmaz üstlenecekti. Kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da yeni kabinede kendisine yer bulacak.