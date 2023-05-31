Erdoğan kendisinden sonra göreve gelecek ismi belirledi

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz yeni hükümetin tasarımı hakkında aldığı kulis bilgilerini Sözcü TV’de Ebru Baki ile Para Politika programında anlattı. AKP'li kaynaklarından aldığı bilgileri paylaşan Saymaz, üstü çizilen isimleri, milletvekili olan bakanların yerine atanacak isimleri anlattı.

Erdoğan'ın yeni dönem için attığı adımları ve planı da aktardı. Kendisinden sonra partide koltuğu damadı Selçuk Bayraktar'a bırakma düşüncesi olduğunu da söyledi. Bir diğer önemli isim ise ekonomi için düşünülen Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek'in yurt dışına ve küresel sermaye gruplarına bir mesaj olarak istendiğini vurgulayan Saymaz, 5 yıllık kredinin anahtarının Şimşek'te olduğunu dile getirdi.

Bayraktar koltuğa hazırlanıyor, Şimşek ekonominin başına geçiyor

İsmail Saymaz şunları söyledi:

"AK Parti kaynakları Cumhurbaşkanı’nın daha kurallı bir döneme girmek istediğini söylüyor. Bu dönemi Erdoğan’ın son dönemi olarak tarif ediyorlar. Devlet işlerinden çekilirken de partisinin başında duracak ama yerine büyük ihtimalle Selçuk Bayraktar’ı bırakacak. Bu dönemi ekonominin nispeten kurallara bağlı olduğu, liyakat sisteminin biraz olsun hissedildiği bir dönem olarak tarif ediliyor. AK Parti’nin liyakattan, kurallardan ne anladığını da biliyoruz.

Mehmet Şimşek’i çok önemsiyorlar, isteme sebepleri ise ekonomiyi kurala bağlasın diye değil. Yurt dışına bir mesaj olsun diye, küresel sermaye çevrelerinin Erdoğan’a bir beş yıl daha kredi açması için istiyorlar Şimşek’i. Mehmet Şimşek de kabul etti. Birçok senaryo var. Mehmet Şimşek, ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olursa Hazine ve Maliye ayrılabilir. Ayrılırsa bunlardan birinin başına Cevdet Yılmaz gelebilir.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çok çalışmak istemiyor. Onunla da yolları ayırabilir. Onun yerine üç kamu bankasının başkanlarından birini yerine getirebilir."

Kabinede bir tek Turizm Bakanı yer değiştirmiyor

İsmail Saymaz, olası kabine senaryolarına ilişkin edindiği kulis bilgilerini tek tek sıraladı. Saymaz ulaştığı kabine listesini şu şekilde anlattı: