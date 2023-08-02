Son altı ayda vatandaştan toplanan ÖTV yüzde 96 arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı “Merkez Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler” raporunu yayınladı.

Rapora göre, merkezi yönetim bütçesinde Haziran ayındaki 219,6 milyar lira ile birlikte 6 aylık açık 483 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre harcamalar yüzde 101,7 artarken, gelirdeki artış yüzde 48,6’da kaldı.

Vergi gelirleri yüzde 55 arttı

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 trilyon 33 milyar 791 milyon TL olan vergi gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 55 oranında artarak 1 trilyon 602 milyar 312 milyon liraya ulaştı.

2023 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere iki defa ödenecek MTV’den elde edilen gelir geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 63,4 oranında arttı. MTV’den bu yılın ilk altı ayında toplam 19 milyar 540 milyon TL gelir elde edildi.

7 Temmuz 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı kararına göre mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik KDV yüzde 20'ye çıkarılmış, bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltilmişti.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi dahilde alınan KDV’den elde edilen gelir yüzde 69 oranında artarak toplam 125 milyar 937 milyon TL oldu. Geçen yılının aynı döneminde alınan vergi tutarı ise 74 milyar 528 milyon TL idi.

ÖTV'den elde edilen gelir yüzde 96,6 oranında arttı

Akaryakıt, motorlu taşıtlar, kolalı ve alkollü içecekler ile tütün mamulleri, dayanıklı tüketim malları ile lüks olarak adlandırılan ürünlere uygulanan ÖTV’den bu yıl toplam 325 milyar 68 milyon TL gelir elde edildi. ÖTV gelirleri geçen yılan oranla yüzde 96,6 oranında arttı. (ANKA)