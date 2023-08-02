O şimdi Ankara’da: Hrant, 10 Ekim, Dedeoğlu Katliamı ve Ankara…

Hrant Dink’e yönelik suikast hazırlığı konusunda ilk bilgi sahibi olan kişiydi Engin Dinç. "İhmali davranışla kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılandı bu nedenle ancak AKP tarafından birçok kez terfiyle ödüllendirilen bu isim, bu suçlamadan beraat ettirildi. Şimdi bir kez daha aldığı terfiyle gündemde.

İddianamede neyle suçlanmıştı?

Hrant Dink suikasti sonrası hazırlanan iddianamede, "Bu cinayeti işleyecek kişileri bilmesine rağmen açık ve yakın tehlike altında bulunan Hrant Dink'in yaşam hakkını korumamıştır. Görevi gereği cinayet hazırlığı yapan suç örgütüne operasyon yaptırmayarak, Hrant Dink'i kanundan kaynaklanan koruma yükümlülüğüne aykırı hareket ederek kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunu ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediği anlaşılmıştır” denilerek suçlanmıştı.

Ancak "İhmali davranışla kasten öldürmek" suçundan beraat ettirildi, "görevi ihmal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından ise zaman aşımı nedeniyle beraat ettirildi. Hrant cinayeti sonrası terfi ettirilerek ironik şekilde İstihbarat Daire Başkanı yapıldı, sonra il emniyet müdürlükleri dönemi açıldı. Eskişehir ve Konya’da görev yaptıktan sonra şimdi başkent Ankara’da emniyetin başına geçirildi.

Hrant Dink cinayeti ve Engin Dinç

Hrant Dink cinayeti işlendiğinde 7 aydır Afyon’daydı ve orada istihbarat müdürlüğü yapıyordu. Bu görevi öncesi cinayetin planladığı yer olan Trabzon’da aynı görevi uzun yıllardır yerine getiriyordu.

Cinayetin kilit isimlerinden biri olan Erhan Tuncel, onun tarafından muhbir yapılmış, Emniyet’e çalışıyordu.

Yasin Hayal’in Dink’e karşı suikast planı bilgisi de ilk kez Dinç’e iletilmişti.

Ancak gerekli adımların hiçbirini atmadığı suçlamalarına konu oldu.

Engin Dinç ismi zaten tartışma konusuydu...

Onun görev yaptığı dönemde Trabzon’da TAYAD’lılara linç girişimi, McDonald’s bombalanması ve Rahip Santoro cinayeti yaşanmıştı.

Son halka olan Dink cinayetine dair de ilk bilgi yine onun elindeydi.

Yargılamalar sırasında “Siz Hrant Dink'i korumak için her şeyi yaptınız mı?” sorusuna, “Biz İstihbarat Daire Başkanlığı'nı bilgilendiririz, onlar ilgili makama aktarır. Tedbir alma yetkimiz yok” cevabını verecekti. Bir ifadesinde bilgiyi saklamadığını söyleyecek, istihbaratı aldıklarında Ankara ve İstanbul’a bilgi verdiklerini iddia edecekti.

Dink cinayeti kapsamında tutuklu olan, Cemaatçi Ali Fuat Yılmazer, yargılama sırasındaki bir ifadesinde, bunun aksine, "Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç, Erhan Tuncel'i odasında sık sık ağırlayacak, telefonla konuşacak kadar yakın ilişki içinde iken bu cinayetin azmettiricisi olarak suçlanmıyor ama evrakı dahi görmemiş ben azmettirici oluyorum?" diyerek Dinç'i suçlayacaktı.

Ancak Dinç bu davadan tüm suçlamalar bakımında beraat ettirilecekti.

Bir diğer suçlama 10 Ekim ve Konya

IŞİD’in Ankara’daki 10 Ekim Katliamı’nın istihbarat raporunun, 10 Ekim 2015 günü sabahı dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Dinç tarafından Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine gönderildiği, bu raporun neden iki gün beklediği tartışma konusu olmuştu. Ancak bu ihmale rağmen Dinç hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştı.

Bu gecikme de ihmal tepkilerine neden olmuş, ancak bu davada Dinç hakkında bir suçlamada bulunulmamıştı.

Sadece 10 Ekim de değil, Dinç hakkındaki bir diğer ihmal suçlaması, Konya'da gerçekleştirilen ırkçı katliam öncesi gerekli önlemleri almadığı yönünde olacaktı.

Konya'da 12 Mayıs 2021'de gerçekleşen ırkçı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirecek, göz göre göre gelen katliamın ardından Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, gerekli önlemleri almadığı için ihmalle suçlanacaktı.

Böyle bir ismin tüm bu suçlamaların ardından Ankara Emniyeti'nin başına geçirilmesi dikkat çekti.