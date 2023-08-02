Emniyet'te Soylu tasfiyesi: 24 ilin emniyet müdürü görevden alındı

Seçimden sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'yu kabine dışında bırakarak Ali Yerlikaya'yı İçişleri Bakanlığı'na getirmişti. Erdoğan’ın talimatıyla eski İçişleri Bakanı Soylu görevdeyken, emniyet teşkilatındaki yapılanmasına ilişkin raporlar hazırlandığı ve raporların dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya sunulduğu öne sürülmüştü.

Resmi Gazete’de gece yarısı yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet teşkilatında büyük değişiklikler yapıldı. En önemli değişiklik Soylu’ya en yakın isimlerden biri olan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın görevden alınması oldu.

Soylu ekibi tasfiye edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Soylu döneminde göreve getirilen 24 ilin emniyet müdürü görevden alındı. Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Erzurum, Edirne, Şanlıurfa ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürleri "kızak görev" olarak bilinen "Emniyet Genel Müdürlüğü emrine" alınarak merkeze çekildi. Kararname ile Soylu döneminde göreve getirilen Emniyet Genel Müdür yardımcıları da değiştirildi.

T24'teki habere göre, eski Bakan Soylu'nun en yakınındaki isimler olarak bilinen iki kritik isim görevden alınarak "kızak göreve" getirildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekilen isimler arasında yer aldı.

İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan Sabit Akın Zaimoğlu da Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne aranan Engin Dinç, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı yapmıştı.

Dinç, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü'yken kentte TAYAD'lılara linç girişimi, McDonalds'ın bombalanması ve Rahip Santoro'nun öldürülmesi gibi olaylar nedeniyle tartışılan bir isim oldu. Aynı dönemde Trabzon'da yapılan bir planla İstanbul'da öldürülen gazeteci Hrant Dink için açılan davada yargılanan Dinç, "ihmali davranışla kasden öldürme" iddiasıyla suçlandığı bu davada beraat etti. Yargıtay beraat kararını onadı. Dinç'in adı, mülkiye müfettişlerinin soruşturduğu 10 Ekim 2015'teki Ankara Garı'nda yapılan IŞİD saldırısına ilişkin istihbaratı gecikerek terörle mücadele birimlerine göndermek iddiasıyla suçlananlar arasında da kamuoyuna yansımıştı.

Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit Balıkesir'e atandı

Kararname kapsamında; 2018 yılından beri Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan Sabit Akın Zaimoğlu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit de Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Görevden alınanlar arasında İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde seçim otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı dönem Erzurum İl Emniyet Müdürü olan Levent Tuncer de var. Yerine Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar atandı.

Görevden alınarak merkeze çekilenler:

Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Şengün ve Resul Holoğlu, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Bartın Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bayburt Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bolu Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Gümüşhane Emniyet Müdürü Celal Taşçı, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Tunceli Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer görevlerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.

Kararnameyle 52 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle: