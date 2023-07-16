İddia: Erdoğan'ın talimatıyla MİT ve Emniyet'ten Soylu dönemine ilişkin rapor

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında görevde bulunduğu sırada emniyet teşkilatındaki yapılanmasına ilişkin raporlar hazırlandı. 2022 yılından bu yana hazırlanan raporlar dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya sunuldu.

KRT'den İlknur Yağumli'nin haberine göre ise rapor hazırlanmasına ilişkin talimat AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Raporların Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 14-28 Mayıs seçimlerinden önce, 2022 yılının Kasım ayında hazırlandığı kaydedildi. Ayrıca raporların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ile dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya sunulduğu aktarıldı.

Daha önce de Soylu’nun Yerlikaya hakkında Emniyet’e bir FETÖ dosyası hazırlattığı ve bunu Erdoğan’a sunduğu iddia edilmişti.

Raporların kapsamı neydi?

Yerlikaya’ya sunulan raporlarda Soylu dönemindeki atamalar ve tüm birimlerle ilgili detaylı bilgilere yer verildi. Özellikle TEM, Narkotik ve KOM birimlerine ilişkin Yerlikaya’ya özel hazırlanan geniş kapsamlı belgeler sunuldu.

Bu üç birimin işleyişi, Soylu dönemindeki faaliyetleri ve yapılanmasına dair detaylar aktarıldı. Öte yandan uyuşturucu, organize suçlar, insan kaçakçılığı ve terör faaliyetlerine karşı atılan hamleler ve ilişkiler de yer aldı. Uyuşturucu ağının Türkiye’deki yapılanması, uyuşturucu ticaretine bazı noktalarda nasıl göz yumulduğu ve bu ağın içinde kimlerin olduğu da konuşuldu. Birim yöneticileri hakkında bilgiler de aktarıldı.

Ayrıca raporda birçok isim için şöyle detaylara da yer verildi. Buna göre bir emniyet müdür yardımcısının Ankara Gölbaşı’nda villa yaptırdığı, villasının sadece dış cephe harcamalarının 400 bin lira civarında olduğu ve beraberinde yapılan harcamalara dikkat çekildi.

Bu detayların verilmesinin sebebi olarak Soylu döneminde bazı isimlerin Emniyet’teki konumunu kullanarak farklı ilişki ağları içine girmesinden şüphelenildiği gösterildi. Özellikle bu üç birimde, il müdürleri ve daire başkanları başta olmak üzere tırpanlama hareketi olacağı ileri sürüldü.