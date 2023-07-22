Son 6 ayda 10 bine yakın şirket kepenk indirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Haziran’a ilişkin kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Haziran ayında 1.938 şirket kapanırken, yılın ilk 6 ayında ise toplam 9 bin 852 şirket kapandı. TOBB, en çok kapanan sektörlerin toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı sektöründe olduğunu belirtti.

BirGün'ün haberine göre, bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,4 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,8 azaldı. Haziran 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022’nin aynı ayına göre ise yüzde 29,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 38,3 oranında azalırken; kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,5 arttı.

2023'ün ilk 6 ayında ise, 2022'in ilk 6 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7,9 oranında azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,2 yükseldi. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 23,3 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,1 azaldı.

Geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 48,8 oranında azalırken; kurulan kooperatif sayısı yüzde 36,8 arttı. Bu yılın ilk 6 ayında, 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16 azalırken kurulan kooperatif sayısı yüzde 63,1 yükseldi.

Öte yandan TOBB verilerine göre, Haziran ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 634'ünün toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldığı görüldü. 250'si imalat sektöründe yer alırken 223'ünün de inşaat sektöründe bulunduğu belirtildi. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 107'si toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımında yer alırken, 392'si inşaat ve 278'i imalat sektöründe yer aldı.

Milyonlarca liralık borç

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre tüketici kredileri tutarı, 14 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 403 milyar 440 milyon liraya yükseldi. Kredilerin 439 milyar 736 milyon lirası konut, 83 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 880 milyar 68 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 20 milyar 551 milyon lira artarak 808 milyar 710 milyon lira oldu. Dikkat çeken bir diğer borç da alacaklara ilişkin oldu. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 263 milyon lira artarak 169 milyar 194 milyon liraya yükseldi.