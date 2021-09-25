Son 5 yılda 119 yeni öğrenci yurdu, 126 yeni cezaevi yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların sayısı 30 Aralık 2020'de 781 iken, Temmuz 2021'de 772'ye, Eylül 2021'de ise 768'e düştü. 6 ayda devlete ait 13 yurt kapatıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 182 bin kişi kapasiteli 190 yurt vardı ve 1 milyon 918 bin üniversite öğrencisi bulunuyordu. Şimdi ise 7 milyon 940 bin 133 üniversite öğrencisine karşılık, 720 bin kişi kapasiteli toplam 768 yurt var.

126 yeni cezaevi

Son 5 yılda 119 yeni öğrenci yurdu yapıldı. Ancak 126 cezaevi tamamlandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri verilerine göre Temmuz 2021 sonu itibariyle Türkiye'de; 259 kapalı, 82 açık, 10 kadın kapalı, 6 kadın açık, 7 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 368 cezaevi bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi oldu.