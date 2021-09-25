Son 5 yılda 119 yeni öğrenci yurdu, 126 yeni cezaevi yapıldı

Bu yılın başında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 781 yurt vardı, sayı bu ay 768’e indi. Son 5 yılda 119 yeni öğrenci yurdu yapılırken, aynı süreçte 126 cezaevi tamamlandı.

Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların sayısı 30 Aralık 2020'de 781 iken, Temmuz 2021'de 772'ye, Eylül 2021'de ise 768'e düştü. 6 ayda devlete ait 13 yurt kapatıldı. 

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 182 bin kişi kapasiteli 190 yurt vardı ve 1 milyon 918 bin üniversite öğrencisi bulunuyordu. Şimdi ise 7 milyon 940 bin 133 üniversite öğrencisine karşılık, 720 bin kişi kapasiteli toplam 768 yurt var. 

126 yeni cezaevi

Son 5 yılda 119 yeni öğrenci yurdu yapıldı. Ancak 126 cezaevi tamamlandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri verilerine göre Temmuz 2021 sonu itibariyle Türkiye'de; 259 kapalı, 82 açık, 10 kadın kapalı, 6 kadın açık, 7 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 368 cezaevi bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi oldu.

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