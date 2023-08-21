Son 4 ayda şekere 11 kez zam yapıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından şekere yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yapan Türkşeker, KDV hariç kilogramı 24 liraya olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4,2 oranında yeni bir zam daha yaparak fiyatı 25 liraya yükseltti.

Kampanya dahilinde indirimli şeker satışlarının 31 Ağustos'ta sona ereceğini duyuran Türkşeker, yüzde 4,2 zamlı şekilde müşterilerinden ara sipariş ile talep toplamaya başladı. Ancak talebin ne kadarının karşılanacağı bilinmiyor.

Türkşeker'in duyurusuna göre, indirimin 31 Ağustos'ta sona ermesinin ardından 1 Eylül itibariyle toptan şekerin kilogram fiyatı indirimsiz olarak KDV hariç 27 liradan satılacağı anlaşılıyor. Bu da aslında 10 gün içerisinde şekere yüzde 8 oranında yeni bir zammın yapılacağı anlamına geliyor.

Böylece, son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılmış oldu.

Bir başka deyişle, 8 Mayıs'ta 18,5 lira bandındaki şekerin fiyatını Eylül başında 27 liraya çıkartacak olan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.