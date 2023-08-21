‘Memura dayatılan sefalet zamları kabul edilemez’

Kamu emekçileri ve kamu emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor. Hükümetin ikinci kez açıkladığı zam oranlarına karşı Patronların Ensesindeyiz açıklama yaptı. ‘Memurlara Dayatılan Sefalet Zamları Kabul Edilemez’ başlığı ile çıkan açıklama şu şekilde:

‘’Hükümet ve sendikalar arasında 1 Ağustos’ta başlayan görüşmelerin üçüncü toplantısında hükümet ikinci zam teklifini açıkladı. Hükümetin teklifine göre 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

“Yapılan bu zam teklifi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisinin yarısı bile değil. Oysaki ülkenin dört bir yanında memurlar geçim ve barınma sıkıntısıyla boğuşuyor. Sınavla atanmasına rağmen barınma sorununu çözemediği için göreve başlayamayan memurların sayısı gün geçtikçe artıyor. Üstelik, sözleşmeli veya ücretli personel ayrımları devam etmekte, kadrosuz ve güvencesiz çalışma dayatması da sürmektedir.

“Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik kriz yaşıyorken hükümetin milyonlarca kamu emekçisine dayatmaya çalıştığı bu sefalet zamları kabul edilemez. Teklif edilen zamların ülkemizdeki enflasyon gerçekliğiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Memurlar ekonomik sıkılaştırma politikalarına kurban edilmek istenmektedir. Patronların Ensesindeyiz olarak sefalet zamlarına karşı sesini yükselten, mücadeleyi büyütme kararlılığı sergileyen milyonlarca kamu emekçisinin yanındayız.’’