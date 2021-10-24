Son 3 yılda bedelli askerliğe başvuran kişi sayısı açıklandı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi.
Bülbül, önergesinde, "Son 3 yıl içerisinde bedelli Askerlik uygulamasına kaç yurttaşımız başvurmuştur? Yaş ortalamaları ve eğitim durumları nedir? Son 3 yıl içerisinde Bedelli Askerlik uygulamasından ne kadarlık bir gelir sağlanmıştır? Bu gelir hangi amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır? Bedelli askerlik görevini ifa eden milletvekili var mıdır? Var ise kaç kişidir?" sorularını yöneltti.
'İki milletvekili yararlandı'
Bakan Akar, önergeye şu yanıtı verdi: