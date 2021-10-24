Akar: Dostumuz ABD'den F-16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de düzenlenen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akar, Rusya ve ABD'ye Suriye'nin kuzeyinde "imzaladıkları mutabakatlarda üzerine düşen görevleri yapmaları" çağrısı yaptı. Akar, "İdlib'de bizim mevcudiyetimiz önemli. Bizim oradaki varlığımız rejimin katliamlarını engelliyor. Bunun engellenmesi de göç dalgasını ve radikalleşmeyi durduruyor" dedi.

'70 yıldan beri biz NATO'nun şerefli bir üyesiyiz'

Türkiye'nin NATO içindeki sorumluluklarını bugüne kadar yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini vurgulayan Savunma Bakanı, "Bazıları bilinçli veya bilinçsiz olarak 'Türkiye bir yere mi gidiyor' gibi söylemlerde bulunuyor. Türkiye'nin bir yere gittiği yok. 70 yıldan beri biz NATO'nun şerefli bir üyesiyiz. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bugüne kadar sorumluluklarımızı yerine getirdik bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

NATO Karargahı'nda İngiltere, ABD, Yunanistan, İspanya, Polonya, Macaristan, Romanya, İtalya, Slovenya, Letonya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile gerçekleştirdikleri kısa süreli görüşmelerle savunma ve güvenlik alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, "Bu görüşmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı ile görüşme

Yunanistan ile Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, temasları sürdürdüklerini belirtti. Savunma Bakanı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'la da NATO Karargahı'nda görüştüklerini hatırlatarak "Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'Elimizdeki F16'ların yenilenmesi lazım'

Türkiye'nin ABD'den F-16 tedarikine ilişkin de Akar, "84 milyon nüfusumuzu, 780 bin kilometrekare topraklarımızı ve bu çerçevedeki hak ve hukukumuzun korunması bizim vazifemiz. Bunu nasıl yapacağız? Ordumuzla yapacağız. Ordu ne demek? Personel ve donanım demek. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani ordumuzu en iyi şekilde teçhiz etmeye çalışıyoruz" dedi.

Akar, şöyle konuştu:

"Birçok ihtiyacımızı yerli olarak karşılayabilecek durumdayız. Bunun dışında karşılamamız gereken ihtiyaçlarımız da var. Bu manada elimizdeki F16'ların yenilenmesi lazım. Stratejik müttefikimiz, dostumuz ABD'den hem blok 70 Viper F16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin, TSK'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor."