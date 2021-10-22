FP: Hulusi Akar anlaşılması en kolay Türk yetkili

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısını takiben ABD'nin müesses nizamında etkili olan Foreing Policy (FP) dergisi, Türkiye'nin Rusya'dan uçak alma 'tehditlerine' ilişkin bir yazı yayınladı.

Yazıda Türkiye "ABD nükleer silahlarını ve NATO erken uyarı sistemlerini barındıran ve aynı zamanda Rusya ile tehlikeli bir flört içinde olan bir müttefik" olarak tanımlanırken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması ve ABD'nin Ankara'yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmasının ardından bugüne pek bir şey değişmediği kaydedildi.

FP, Türkiye'nin ABD'den F-35 yerine F-16 savaş uçakları talep ettiğini hatırlatarak "Ve eğer bu ABD savaş uçakları teslim edilmezse, S-400 alımı için kara listeye alınan yetkililerden Türkiye'nin en üst düzey savunma sanayi yetkilisi İsmail Demir, onun yerine Rus savaş uçakları almakla tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Daha önce Reuters'a konuşan AKP'li yetkililer Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 jeti istediğini ifade etmiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sa bu teklifin ABD'den geldiğini öne sürmüştü. Ancak Erdoğan'ın sözleri kısa süre sonra ABD tarafından yalanlamıştı.

Pentagon, F-35 anlaşmazlığı hakkında Türkiye'yle görüşmelere devam ediyor.

Öte yandan daha önce çıkan ve Türkiye'de de tartışılan FP yazısında olduğu gibi Hulusi Akar'dan övgüyle bahsedildi. FP, eski yetkililer ve uzmanların kendisine verdikleri demeçte Akar'ın "başa çıkması en kolay Türk yetkili" olduğunu söylediklerini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde FP'de yayınlanan başka bir yazıda Erdoğan'ın ülkeye liderlik edemeyecek kadar hasta olduğu öne sürülürken yerine Süleyman Soylu, Hakan Fidan veya Hulusi Akar'ın geçebileceği iddia edilmiş, bu üçlü arasında 'Batı'yla en uyumlu çalışacak ismin Akar olduğu söylenmişti.