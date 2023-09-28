Son 10 yılda tarımda en az 1803 işçi çalışırken yaşamını yitirdi

İzmir Bergama’da “Avrupa’nın tek merkezden jeotermal enerji ile ısınan en büyük serası” diye reklamı yapılan Agrobay’da Tarım-Sen’e üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişi bugün 38. gününde...

Agrobay işçilerinin direnişini selamlayan İSİG Meclisi tarım işkolunda son on yılda en az 1803 işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini duyurdu.

İSİG Meclisi'nden yapılan açıklamada "Tarım-Sen üyesi Agrobay işçilerinin direnişiyle dayanışmamızı güçlendirmek ve işkolundaki mücadeleye katkı sağlamak için hazırladığımız son on yılı kapsayan 'Tarım İşkolu İş Cinayetleri Raporu'nu paylaşıyoruz" denildi.

Rapora göre 2013 yılında 122 işçi, 2014 yılında 140 işçi, 2015 yılında 202 işçi, 2016 yılında 177 işçi, 2017 yılında 154 işçi, 2018 yılında 184 işçi, 2019 yılında 190 işçi, 2020 yılında 215 işçi, 2021 yılında 149 işçi, 2022 yılında 180 işçi ve 2023 yılının ilk sekiz ayında 90 işçi olmak üzere; 2013 yılından bugüne en az 1803 tarım işçisi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Tarım işkolunda iş cinayetlerinin mesleklere göre dağılımı şöyle:

847 mevsimlik tarım/tarla işçisi, 451 çoban/hayvan çiftliği işçisi, 416 orman işçisi ve 89 ücretli çalışan balıkçı hayatını kaybetti.

2019 yılının son sürecinden itibaren oransal olarak mevsimlik tarım/tarla işçilerinin ölümlerinin azaldığına, çoban ve orman işçilerinin ölümlerininse arttığına dikkat çekilen raporda, bu durumun tarım işkolunda sanayileşmenin daha da arttığının bir göstergesi olabileceği kaydedildi.

Tarım işçileri en çok trafikte öldüler

Raporda tarım işkolunda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle sıralandı:

"Trafik, Servis Kazası nedeniyle 596 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 344 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 245 işçi; Şiddet nedeniyle 128 işçi; Yıldırım düşmesi nedeniyle 107 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 101 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 78 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 54 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 24 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 23 işçi; İntihar nedeniyle 20 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 18 işçi; diğer nedenlerden dolayı 65 işçi hayatını kaybetti."

Ölenlerden en az 235'i 18 yaşın altında

Sektörde çocuk işçilerin ölüm oranının tüm iş cinayetleri ortalamasının yaklaşık üç katı olduğuna dikkat çekilen raporda tarım işkolunda iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle belirtildi:

"14 yaş ve altı 101 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 134 çocuk/genç işçi,

18-24 yaş arası 252 işçi,

25-34 yaş arası 218 işçi,

35-49 yaş arası 446 işçi,

50-64 yaş arası 363 işçi,

65 yaş ve üstü 104 işçi,

Yaşını bilmediğimiz 185 işçi hayatını kaybetti…"