Somer Sivrioğlu'ndan ölüm olayı sonrası açıklama

Şef Somer Sivrioğlu'nun sahibi olduğu Etiler'deki Nispetiye Caddesi üzerindeki restoranın istinat duvarı çökmüş, beton parçaları, restorana yemeğe gelen 6 kişilik arkadaş grubunun üstüne düşmüştü.

Olayda eski Ürdünlü diplomat Ahmet Salim Subbed hayatını kaybederken, Bahaettin Shanableh'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ölüm olayının ardından bir açıklama yapan Sivrioğlu'nun sahibi olduğu restoran, "Medyaya yansıyan ve bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle bir takım gerçek dışı haberler paylaşılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Bu talihsiz kaza ve acı kayıp sebebiyle restoranımızı bir süre kapattığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadesini kullanırken, Sivrioğlu da söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.



