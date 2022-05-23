Kadınlar için 'fa..şelik yolu' açıklaması yapan İHH başkanına AKP'den destek ziyareti

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı ve Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, Twitter’da yaptığı paylaşımla kadınların giydiği kıyafetleri hedef almıştı. "Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi?" ifadelerini kullanan Uysal'a, AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’dan destek geldi.

'Fa..şelik yolu değil mi?'

Hasan Hüseyin Uysal, geçtiğimiz gün sosyal medyadan “Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun %80’i açık tipler türedi. Bu teşhir, ‘beden görseli satma’ değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!” ifadelerini kullandı.

Kadınları hedef alan sözlerine gelen tepkilerden sonra paylaşımını kaldıran Hasan Hüseyin Uysal, konuyla ilgili olarak Twitter’dan, “Çok seviyesiz yorumlar gelmiş o yüzden yorumları kapattım. Her açık f….. demedim. Teşhirci psikolojiye ve bunun varabileceği sonuca işaret ettim. Biraz sağlıklı düşünülse, daha insanî değerlendirmeler çıkardı ortaya. Yazık, delikanlı erkeklerin ruhsal savrulmalarını düşünen yok” dedi.

Kadınları hedef alan Hasan Hüseyin Uysal’a AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’dan destek geldi. Ahmet Sorgun, Twitter hesabından Uysal ile fotoğraflarını paylaşarak, “Konya İHH Başkanımız Dr. Hasan Hüseyin Uysal’ı evinde ziyaret edip hasbihal ettik. Nazik ev sahipliği için başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.