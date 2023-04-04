Somalı madenciler 'küçülmeye gidiyoruz' bahanesiyle işten atıldı

Manisa Soma'da Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde verilen saha karşılığında üç yıldır Elmalı Kömür Havzasını İşletme hakkını elinde bulunduran Mates Madencilik daha önce emekçilerin banka promosyonu ve kömür hakkını gasp etmesiyle gündem olmuştu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı geçtiğimiz günlerde de Mates Madencilik'te çalışan işçilerin sağlıksız ve güvencesiz koşullarda çalışmaya zorlandığını duyurmuştu.

İşyerinde çalışan madenciler, çalışma koşullarına isyan ederek, "Türkiye gündemini artık ölüm haberleriyle meşgul etmek istemiyoruz. Madencinin hayatı ölmeden de haber değeri taşımalı. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayan insani koşullar altında bir çalışma hakkı istiyoruz" demişti.

15 işçi işten çıkarıldı

İşçilerden alınan bilgiye göre Mates Madencilik'te çalışan 15 işçi bugün işten çıkarıldı. Bazı işçiler dün akşam mesai sonrası bazı işçilerse bugün çalışmaya başladıktan sonra çıkarıldıklarını haberini aldı.

İşçilere gerekçe olarak "küçülmeye gidileceği" söylenirken, kalan alacaklarının da "yakın zamanda ödeceği" ifade edildi. İşten çıkarılan işçilerse duruma tepki göstererek haklarını arayacaklarını belirtti.