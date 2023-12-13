Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ölümüne yol açtığı Göçer'in eşi savcı ve polislerden şikayetçi oldu

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobille çarparak ölümüne yol açtığı motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi.

T24'ün haberine göre, Öznur Göçer, kaza tespit tutanağında eşini "kusurlu" gösteren polis memurları ile kazanın ardından olayla ilgilenen nöbetçi cumhuriyet savcısından şikayetçi olduğunu belirtti.

Göçer, kazadan sonra eşinin yoğun bakımda 6 gün kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini anlatarak, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'dan şikayetçi olduğunu ifade etti.