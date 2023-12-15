Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun motokurye Göçer'e çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un konsolosluk aracıyla arkadan çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer olay anına ait yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na avukatıyla birlikte gelen Göçer, savcılık ifadesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Kazayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığını ve bu konuda ifade verdiklerini belirtti.

'Gelecek yeni kusur raporunu bekliyoruz'

Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen “Tam olarak Avrasya Tüneli’nden çıkış anına ilişkin yeni örüntü kayıtları dosyaya gelmiş. Bunlarla ilgili yeni dökümler yapıldıktan sonra kusur raporunun yazdırılması için fiziki olarak dosyamız şu anda Adli Tıp Kurumu’nda. Biz de oradan gelecek yeni kusur raporunu bekliyoruz. Ancak görüntü dökümlerini incelediğimizde herhangi bir şerit ihlalinin olmadığını, aynı şeritte olduğumuzu ve kazanını detaylı bir şekilde döküm haline getirmişler. Bundan kaynaklı da artık o uzaktan görüntüden ziyade net bir şekilde kazanın oluşunu, kimin fren yapıp yapmadığını görebiliyoruz. Ayrıca kaza anında çarpmanın etkisiyle müvekkilimin başından fırlayan kaskını da tekrardan buraya teslimi için ek ifadede kaskı da pazartesi teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Göçer'in eşi: Vazgeçmişliğimiz yok

Öznur Göçer ise “Davamda devam ediyorum. Şikayetleri zaten devam ettiriyoruz. Bir vaz geçmişliğimiz yok. Sonuna kadar devam edeceğim. Haklı olduğumuzu zaten biliyorduk. Şu anda da zaten tamamen görüntülerde gördük” diye konuştu.

Göçer'in dönüş yaptığı sırada sanığın fren lambasının yandığı görüldü

Dosyaya eklenen görüntü tutanağında olayın Avrasya Tüneli- Samatya istikametinde meydana geldiği, Yunus Emre Göçer’in seyir halindeyken arka fren lambasının yandığı, şüpheli Mohmed Hassan Sheıkh Mohamud’ın kullanmış olduğu siyah renkli aracın saat 12.52 dakika 15 saniyesinde kamera açısına girdiği aktarıldı. Şüpheli Mohamud’un kullandığı aracın saat 12.52 dakika 16 saniyesinde arka fren lambalarının anlık olarak yandığının görüldüğü belirtildi.

Görüntü tutanağında, Göçer’in yolun 3 ve 4. Şerit çizgisinde seyir halindeyken 4 şeride geçerken arka fren lambasını yandığı, maktulün 4. şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtilerek, şüphelinin o sırada otomobilinin arka fren lambalarının yandığının görüldüğü ifade edildi.

Şüphelinin aracının çarpışma sonrası fren lambası yanmadı

Tutanakta, saat 12.52 dakika 18 saniyede 16 AFL 804 plakalı motosiklet ile 06 CD 4581 plakalı otomobilin çarpıştığı anda, şüphelinin kullandığı aracın arka fren lambalarının yandığı aktarıldı. Saat 12.52 dakika 19 saniyesinde çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı ve 3. şeride doğru seyir halinde olduğu aktarıldı.

Çarpışmadan 12 saniye sonra durmuş

Görüntülerde şüphelinin çarpışmadan 12 saniye sonra aracının dörtlü flaşörlerini yakarak araçtan indiği, Göçer’e doğru gittiğinin görüldüğü belirtildi. Saat 13.05 dakika 21 saniyesinde motosikletiyle birlikte yerde olduğunun görüldüğü, 1 dakika sonra görüntüye Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin girdiği belirtildi. Saat 13.14 dakikasında trafik polisleri ve ambulansın görüntü kadrajına girdiği, saat 13.25 dakikasında ise sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrıldığı görüldüğü ifade edildi.