Bakandan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında açıklama: Türkiye'de yargılanması söz konusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne yol açan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek yargılama sürecine katılacağını söyledi.

“Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hakkını korumak bizim vazifemizdir” diyen Bakan Tunç, bu konuda Somali makamlarıyla resmi temasların sürdüğünü söyledi. TRT'de yer alan bilgilere göre Tunç şöyle konuştu:

"Bu tür durumlarda özellikle hassasiyetle davranılmalı ve gerekli tedbirler alınmalı. Soruşturma başlatıldığını ifade etmek istiyorum. Bizim önceliğimiz her şeyden önce kendi vatandaşımız. Vefat eden vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak vazifemizdir. Bir tahliye kararı verilmiş ama tekrar müdahale edildi, ikinci raporda sürücü kusurlu çıktı. Bu iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için dosya adli tıbba gönderildi. Oradan rapor bekleniyor. Bu süreç içerisinde Somali adli makamlarıyla da görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Hiçbir vatandaşımızı bir yabancı karşısında hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Biz vatandaşımızın savunmasını sonuna kadar takip edeceğiz. Hakkaniyetinin ortaya çıkması için çalışacağız. Somali Adalet Bakanı ile de bizzat görüştüm. Onlar da iyi niyetle baktılar olaya. Yakın bir süreç içerisinde özellikle yargılama süreci başlamış olacak. Tabi adli tıptan gelecek rapor çerçevesinde tabii ki takdir yargımızındır."

Öten yandan Somali Cumhurbaşkanı oğluna teslim olmasını "tavsiye ettiğini" ancak kararı oğlunun vereceğini söylemişti.