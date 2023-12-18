Somali Cumhurbaşkanı mesaj yolladı, bakanını yolladı, oğlunu yollamadı

Motokurye Yunus Emre Göçer, 30 Kasım tarihinde İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Muhammed tarafından kullanılan konsolosluk aracının motosikletine çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Göçer, 6 Aralık'ta tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alınarak serbest bırakılan Mahmud, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Göçer’in hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık’ta Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

'Teslim olma kararı ona ait' demişti

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kazadan sonra birkaç gün İstanbul'da kaldığını belirterek, oğlunun kaçmadığını ileri sürdü.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sorulan soruya “Gündem Filistin arkadaşım” diyerek cevaplamayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahmud'un önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek yargılama sürecine katılacağını iddia etmişti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise Dubai'ye kaçtığı iddia edilen oğlunun kaçmadığını ileri sürmüş ve "Hâlâ ülkeyle bağlantısı var ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum. Karar ona ait ama ben bu tavsiyeyi veriyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Somali Savunma Bakanı'ndan Göçer'in eşine ziyaret

Son gelişmelerin ardından Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'e ziyaret gerçekleştirdi.

Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen'in ofisinde gerçekeleşen görüşme sırasında Bakan Nur'u arayan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Göçer'le konuştu.

Göçer'le konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Acınızı paylaşıyorum. Baş sağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle. Bunu bilmenizi istiyorum" iddiasında bulundu.

Mahmud sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır. Saygımızda sonsuzdur. Her şey gerektiği gibi devam edecektir. Bütün süreçler ve bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşimde aynı duygularla ve dileklerle, dileklerini size iletmemi istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz."