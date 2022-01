Soma'da emekli madencilerden eylem: Zulüm, ölüm değil mi bu emeklilik?

Manisa’nın Soma ilçesindeki madenciler, emekli maaşlarının arttırılması talebiyle bugün ilçede eylem yaptı. Bağımsız Maden İş Sendikası’nın düzenlediği eylemde konuşan madenciler, 2 bin 500 lira emekli maaşı ile geçinmenin mümkün olmadığını anlattı. 2019 yılında emekli olan bir madenci, “Asgari ücretten 304 lira fazla alıyordum. 2019’dan bahsediyoruz. Benim maaşım şu an asgari ücretten 600 lira noksan olacak. Ben bu hükümetin adaletliliğine mi inanayım, adaletsizliğine mi inanayım” dedi.

Emekli maaşlarının asgari ücret oranında arttırılmasını isteyen emekli madenci, “Şükrediyorum sadece nefes aldığım için. Allah’ıma şükrediyorum. Ben 25 sene madende çalışmış insanım. Kendi, üç çocuğum ve işim adına konuşuyorum. Şu ülkede adalet varsa ki adalet inşallah vardır. Bizim de emekli olduğumuz standartların üzerine gelmek istiyoruz. Ne demek, 300 lira yukarıda alıyordum ya. İsyan mı edeyim ben?” diye sordu.

'Şu an biz ölüyüz'

Madende 25 yıl emek verdiğini ancak emeklinin şu anda “ölü” olduğunu dile getiren emekli madenci, şunları söyledi:

“Ben 25 sene madende çalışan bir insanım. Orduluyum. Şu an kendi adıma konuşuyorum. Şu an beni kendi adımdan başkası ilgilendirmiyor. Emeklilik varsa bu ülkede devlet arkasında durmak zorunda, yaşatmak zorunda, insanlara devlet bakmak zorunda. Çünkü ciğerini veriyor. Benim böbreklerim çalışmıyor. Benim karaciğerimde sorunum var. Kalp yetmezliği sorunum var. Neden? 25 sene elin madeninde çalıştım. Niye? Çoluğumu çocuğumu rahat geçindirmek için. Şu an biz emekliler olarak ölüyüz. Ölüme de mahkumuz.”

'Vekiller bizim sırtımızdan geçiniyor'

Başka bir emekli madenci de 2 bin 500 lira emekli maaşı alırken "milletvekillerinin kendi emekli maaşlarını az bulduğunu" kaydederek, “Neden emekli olan milletvekilleri 18 bin lirayı az buluyorlar” diye sordu. Emekli madenci, milletvekillerine şöyle seslendi:

“Üreten biziz, çalışan biziz. Bizim sırtımızdan geçinen o vekillerdir. Bugün o vekillere biz halk olarak oy veriyoruz, onlar bizim sırtımızdan geçiniyor. Yedikleri yemekler, giydikleri elbiseler, bindikleri arabalar. Lüks hayatın hepsini biz veriyoruz. Peki biz niye korkuyoruz? Yetiyor mu 2 bin 500 lira emekli maaşı.”

'20 sene dizimin üstünde yemek yedim'

Başka bir emekli madenci ise 20 yıl madende çalıştığını aktararak, “20 sene dizinin üstünde ekmek yiyen bir insanım. 20 sene dizimin üstünde ekmek yiyen insanım… 2014’te çift asgari ücret dediler bizlere. Tamam çalıştık. Şu anda bizim aldığımız maaş, çocuklarımın yanına vardığım zaman utanıyorum. Çünkü utanıyorum. Ben yağ mı alıyorum, un mu alıyorum, arabama gaz mı alıyorum? Üç tane çocuğum okula gidiyor. Çocuklarımdan utanıyorum arkadaşlar. Zulüm, ölüm değil mi bu emeklilik?” diye konuştu.

'Çocuklarımdan kaçıyorum'

“Şu anda 2 bin 812 lira maaş alan bir insanım, çocuklarımdan arkadaşlar kaçıyorum” diye emekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü niye kaçıyorum, param yok. Kaçıyorum çocuklarımdan, üç çocuğumdan kaçıyorum. Üçü de okula gidiyor. 20’şer lira para versem, 60 lira para yapar. Bir çuval un 120 liraydı, 400 lira olmuş. 2 lira 80 kuruştu arabanın gazı şu anda 8 lira 40 kuruş.” (ANKA)