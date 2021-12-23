Emekliler hayat pahalılığına karşı bir araya gelmeye devam ediyor

Ülke genelinde kurulmaya başlanan Tüm Emekliler Dayanışma Ağı'na İzmir Çeşme de katıldı.

Çeşme Semt Evi'nde bir araya gelen emekliler, ekonomik krizinden dolayı yaşam koşullarının artık çekilemez duruma geldiğini bildirdiler. Emekli aylıklarına yapılacak zam için merakla beklemek yerine ,taleplerini yüksek sesle dile getirmek gerektiği konusunda kararlarını verdiler.

Çeşme'de kurulan Tüm Emekliler Dayanışma Ağı'nın açıklaması şöyle:

Bedelini maaşlarımızdan kesilen primlerle peşin ödediğimiz ,emeklilikte insanca yaşama hakkımızın gasp edilmesine izin vermemek için;

Emekli aylıklarımızın, insanca bir yaşam sürdürmemize yetecek miktara çıkarılması için ;

Temel yaşamsal ihtiyaçlarımız olan barınma, elektrik, ısınma, su, sağlık hizmetlerine yeterince ulaşabilmek için;

Tüm Emekliler Dayanışma Ağı-ÇEŞME çatısı altında toplandık, yola çıktık.

GEÇİNEMİYORUZ,YAŞAMAK İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ.

Tüm Emeklileri, Dayanışma Ağımıza omuz vermek için davet ediyoruz.

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