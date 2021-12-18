Emekliler Kurtuluş Semt Evi'nde hayat pahalılığına karşı bir araya geldi

Tüm Emekliler Dayanışma Ağı'nın (TEDA) çağrısıyla İstanbul Şişli'deki Kurtuluş Semt Evi'nde bir araya gelen emekliler, "İnsanca yaşama hakkımızın bedelini maaşlarımızdan kesilen primlerle ödüyoruz. Gıda, doğalgaz, elektrik, ilaç gibi yaşamsal gereksinimlerimizi karşılayamaz olduk. Fiyatlar kanatlanmış uçarken, aylıklarımızı yüzde 8-8,5 artırmaktan söz ediyorlar. Bu artışın emekli ile dalga geçmekten farkı yoktur" açıklaması yaptı.

Emekliler gecekondularda, apartmanlarda, mahallelerde, parklarda, her yerde hayat pahalılığına karşı dayanışmayı öreceklerini belirtti.

Emekliler, daha sonra "Tüm Emekliler Dayanışma Ağı TEDA, hayat pahalılığına karşı sesimiz olacak. Sen de TEDA'ya katıl" çağrısı yaparak, toplantılarını sonlandırdılar.